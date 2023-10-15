採購X光機收回扣 林建中等3軍醫起訴

軍醫林建中涉嫌收回扣遭起訴。（記者張瑞楨翻攝）

2023/10/15 05:30

林妻與廠商也被起訴

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署偵辦去年獲優良軍醫表揚的國軍台中總醫院骨科主任兼中清分院副院長林建中上校等人，涉於採購X光機等醫療設備器材時向廠商收取回扣，檢調還在林建中與其妻許麗珠住處，搜到二三九五萬餘元現金與點鈔機，認定夫妻二人的不明來源財產高達四五三一萬元，依違背職務收受賄賂與財產來源不明等罪，起訴林建中等三名上校、中校軍階的軍醫，另依洗錢或違背職務交付賄賂等罪名，起訴林妻與廠商等廿三人。

中檢起訴指出，國軍台中總醫院二○二○年編列上千萬元預算，採購「可移動式C臂型X光機」、超音波或腹腔鏡等醫療設備，信興豐公司希望能得標且驗收通過，以標案金額的五％回扣向林建中行賄，林明知該廠商代理銷售的X光機，不符規格需求，仍護航該廠商得標驗收，事後於同年八月廿日傍晚，約在麥當勞速食店取得現金卅四萬元賄款；林建中還向銷售人造骨材的廠商「論件」索賄五十萬餘元。

請繼續往下閱讀...

住處搜出逾2千萬現金

檢調今年二月搜索時，於林建中夫妻臥房衣櫥與保險箱內，查到二三九五萬元現金；統計顯示，從二○二○年至二○二二年間，林與擔任教師的妻子許麗珠收入，合計二一二九萬餘元，許卻能存款或繳信用卡費高達一八四五萬餘元，再加上林建中買房子支付簽約款四十五萬元，買市價一六○萬元的進口車，買卅八萬元佛像，購置電梯與繳納管理費近四百萬元等開銷計算，這對夫妻不明財產達四五三一萬餘元。

檢方認定，擔任國軍台中總醫院醫療部主任的賴金湖上校，是X光機等採購的主管，卻向信興豐收十％回扣，二○二二年九月在醫院停車場拿到六十一萬元賄款。

三軍總醫院基隆分院骨科部主治醫師兼手術室主任郭俊麟中校，主動以贊助研究經費為藉口，向信興豐索十％回扣，於醫院診間拿到五十萬元賄款，檢方認定他與其妻另有來源不明財產五八九萬餘元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法