總隊長位階調至三線三 與刑事局長平起平坐

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2023/10/11 05:30

〔記者陸運鋒／台北報導〕為因應保二總隊擴編及任務的重要性，據指出，保二將新增一名副總隊長、第四大隊及機動中隊，另把保二刑警大隊移撥給刑事警察局，可能併入電信偵查大隊；由於擴編後人數將增至三千人，總隊長主官職也將調升為三線三星，將與六都警察局、刑事局長平起平坐。

將增副總隊長、第四大隊及機動中隊

由於去年三月桃園機場電纜遭到破壞，造成大停電事件，政府意識到須加強關鍵基礎設施的防護，在決定擴編保二總隊之前，行政院召集各部會討論時，起初的腹案包括成立保八總隊，但進一步考量後，認為與保二任務重複性過高，因此最後拍板改以擴編保二總隊的方式處理。

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此外，保二總隊原負責防護超過七成的關鍵基礎設施，成立保八總隊除了重複性過高，也必然要徵調包括保二在內的保一至保七警力，屆時保二警力有可能大幅減半，十分不妥，故諸多考量後決定擴編保二總隊。

保二總隊成立於一九四七年，原名為「資源委員會台灣工礦警察總隊」，一九四九年因應軍事需要及配合實施警政一元化政策，改名為「台灣保安警察第二總隊」，歷經多次改造，最後於二○一四年調整為三大隊及一刑事警察大隊，現編制警力約一千二百人。

保二總隊表示，保二任務為智慧財產權保護、科學園區安全維護、電廠安全維護、加工區安全維護、營業秘密保護，隊徽為和平鴿環抱盾牌，象徵全天候守護科技、能源及智慧財產。

保二總隊下轄廿四處據點，關鍵基礎設施有十八處，包括宜蘭、新竹、竹北生醫、竹南、龍潭、銅鑼、中部、虎尾、二林、后里、台南、高雄等科學園區；電廠安全維護則包括核一、核二、核三、德基及興達電廠；台灣中油位在高雄的永安液化天然氣廠，也屬關鍵防護處所之一。保二下轄另有六處非關鍵基礎設施，包括台中潭子、楠梓、高雄、屏東、臨港、中港等科技產業園區。

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