避治安空窗期 保二擴編不用縣市警

保二總編擴編至三千人，地方基層盼警政署開放徵調。（民眾提供）

2023/10/11 05:30

勤務相對單純 還有機會回鄉 基層警「大家都很想去」

〔記者陸運鋒／台北報導〕保二警察總隊預估由現行編制一千二百人，逐步擴編至三千人，其中以徵調保一至保七專業單位員警為主，至於徵調對象以警政署直屬單位所屬警力為主，未開放讓縣市警局員警報名，主因是深怕一開放下去，大家都想填保二，各縣市反而沒人，會造成治安「空窗期」。

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保二任務除智慧財產權保護以外，還有科學園區、電廠、加工區、國營事業等安全維護，不同於警局派出所警員，不需受理大量的民眾報案、糾紛、交通事故、妨害安寧等案件，勤務相對沒這麼複雜、繁重；因此有基層員警指出，其實不少縣市基層員警，對於轉調保二有極高意願，原因除沒這麼累外，還有機會回鄉。

基層員警直言，若警專畢業生分發至派出所服務，大約七年才有機會取得統調資格入場券，表現傑出仍要四年才有機會返鄉，而保二駐地遍及北、中、南，若開放徵調縣市員警，將大幅提高返鄉機會，多數人都會想去。

據了解，警政署徵調的首批七百多人受訓，年齡都在四十歲以下，而徵調的帶訓教官年齡在四十五歲以下，然而一旦體能及測驗項目不合格的受訓學員，就會被淘汰，因此警政署採滾動式調整，首批擴編人數還難以精確算出。

有基層員警表示，中國一直以來對台都是採取「文攻武嚇」，這只會令人民更加反感，而且選舉會更密集軍演，倘若真有對台發動戰爭的一天，勢必全民皆兵保家衛國，絕對不會只有軍方亦或是保二作戰。

保二總隊守護關鍵基礎設施，平時就在駐地進行演練，以防止匪徒入侵。（民眾提供）

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