調查局與榮總簽署MOU 保護國家資通安全

調查局局長王俊力與台北榮總院長陳威明簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」。（記者吳昇儒翻攝）

2024/05/14 11:41

〔記者吳昇儒／台北報導〕近年來，我國關鍵基礎建設已成為駭客組織之攻擊目標，而台北榮民總醫院為國內重要的醫療機構之一，政商名人就醫首選，因就診人數眾多而掌握龐大數量病歷資料庫，資料若不慎外洩，可能讓境外敵對勢力得研析我國政商名流健康狀況，故調查局與榮總昨日簽訂國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄MOU，保護國家資通安全。

調查局表示，病歷資料與一般個資有別，更具保密性及隱私性，若相關資料外流予有心人士，除將衍生各類刑事案件外，也可能落入境外敵對勢力手中，故維護該等病歷資料安全的重要性不言可喻，有必要強化資安防護機制，以降低個人資料外洩疑慮。

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調查局與台北榮總將依合作備忘錄，建立共同聯防機制，分享資安情資，從源頭阻斷駭客攻擊，推動資安演練及暢通雙方通報應變管道，在資安事件發生時提供專業支援，以達早期預警、緊急應變及持續維運的成效。

王俊立強調，配合政府提升資安防護至國家安全等級政策，調查局近年來積極廣招並培育資安專業人才，已累積豐富案件調查實務經驗，具有協助提升資安聯防的專業能力及防護能量，未來將陸續規劃與各領域關鍵基礎設施簽署資安聯防合作備忘錄，共同參與推動建立資安聯防生態系。

調查局與台北榮總簽署「國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄（MOU）」。（記者吳昇儒翻攝）

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