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千萬賓士大G被扣牌開上路 代價7萬

陳男（左）今年四月拒絕酒測，大Ｇ車牌被吊扣，他另買一輛賓士車，再把車牌掛到大Ｇ上，警方共開六張罰單。（警方提供）

陳男（左）今年四月拒絕酒測，大Ｇ車牌被吊扣，他另買一輛賓士車，再把車牌掛到大Ｇ上，警方共開六張罰單。（警方提供）

2023/10/01 05:30

把舊車牌掛在大Ｇ車上

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市陳姓男子今年四月間，駕駛登記於妻子名下、新車價上千萬元的賓士AMG G63（俗稱大Ｇ），因拒絕警方酒測，車牌被吊扣二年，駕照也被吊銷，但他另外買來一台舊賓士車，把舊車的車牌掛在大Ｇ車上，照樣開上路，結果上月二十八日深夜遭警方盤查，查出他共觸犯六項違規，開出近七萬元罰單，連大Ｇ也被拖走保管。

還無照 總計六項違規

台中市警局六分局當時是在西屯區惠中路與市政北一路口，發覺四十二歲陳男駕駛的黑色大Ｇ，引擎噪音聲量很大，原本打算取締噪音車，但檢測發覺大Ｇ引擎聲沒有超過標準，反而查出該車的車牌已被吊扣，改掛另一車的車牌，且陳男的駕照也因四月時拒絕酒測被吊銷，三年不得考領。

警方告知要拖走大Ｇ移置，陳男還裝傻說，自己不清楚法令規定；員警告訴他，大Ｇ車牌被吊扣，吊扣期間不能行駛，必須等吊扣期滿（二年），再向監理單位申請復駛，有疑慮可詢問監理單位。

慘！大Ｇ也被拖走保管

至於陳男改掛他車車牌，目的就是為了繼續開大Ｇ，才會再買一輛賓士老車，還是登記其妻名下，再把該車的車牌改掛在大Ｇ車上，沒想到被警方查獲。

警方依違反「道路交通管理處罰條例」開出六張罰單，其中，車牌供他車使用、使用他車車牌、車牌吊扣期間仍行駛，三張罰單是罰車主（陳妻）各七千二百元；車主（陳妻）讓無駕照的陳男，駕駛車牌被吊扣的大Ｇ，處罰鍰一萬八千元；陳男無照駕駛罰一萬八千元；陳男於駕照吊銷期間駕駛車輛，應加重處罰，再開一張一萬二千元罰單，合計六萬九千六百元。至於被拖走保管的黑色霸氣大Ｇ，須繳清罰鍰才能領車。

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