朱國榮潛逃20天才通緝 高院：已算快

現年70歲的國寶總裁朱國榮被發布通緝，到一○七歲才有機會免責。（資料照）

2023/10/01 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕國寶集團總裁朱國榮涉入龍邦、台壽保炒股等案，今年三月被高等法院依違反證券交易法各判刑八年及十六年，朱國榮上訴最高法院，本月八日未到派出所報到，高院十二日獲報，直到廿八日才發布通緝，高院說明，本案經傳喚、拘提、沒保等程序，速度已算快。

朱國榮除重保，還被發布限制出境及出海，每天須到派出所報到，但本月八日，朱人間蒸發後，警方遲至十二日深夜十一時許才通報，高院十四日傳喚朱國榮，僅律師到庭，法官當庭開出拘票，並要求當初具保的朱國榮的胞妹朱佩瑜，於廿一日帶朱國榮出庭。

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現年70歲 將通緝到107歲

廿一日僅朱佩瑜現身，她稱找不到胞兄，對法官沒入高額保證金沒意見。高院認定朱國榮已逃匿，廿二日裁定沒入保證金四億元，廿八日發布通緝，追訴時效卅年，若他遲未現身，審判無法進行，依刑法規定，追訴時效還可延長四分之一，即七．五年，現年七十歲的朱將逃到一○七歲才有機會免責。

高院說明，本案已採取緊急通知，且因案情繁雜，又要比較新舊法計算時效，通緝稿需行政作業時間，相較於其他傳拘未著才通緝的案件，已經算快了。

一名法官說，刑事訴訟法第八十四條規定「被告逃亡或藏匿者，得通緝之。」並未要求「傳拘無著」才能通緝，朱國榮逃匿事證明確，實無須再跑傳拘流程，只要法官寫好通緝書，經書記官、股長、庭長、院長、法院用印，最快三天就可通緝。

朱國榮另有四案於一審台北地院審理，其中保證金最高的是松岡炒股案一億元，四案合議庭得知高院已沒保並發布通緝，將於下星期共同討論是否跟進辦理，而因朱國榮顯已逃匿，應不會再進行傳拘。調查局表示，收到通緝書後，除把朱列入外逃通緝犯名單，亦將請求其他國家提供司法互助。

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