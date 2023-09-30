為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

怪手墜坑司機亡 偷埋垃圾雇主逃

李姓男子掩埋廢棄物，連人帶挖土機摔入土坑慘死。（讀者提供）

李姓男子掩埋廢棄物，連人帶挖土機摔入土坑慘死。（讀者提供）

2023/09/30 05:30

雇主和兩同事在場目擊出事 打電話報警就跑了

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄旗山區溪洲大橋下方一處工地，廿八日清晨五時許，傳出有挖土機與司機掉入土坑，警消獲報前往救援，卅五歲李姓司機已被挖土機壓死，警方調查發現李男是受雇前往傾倒廢棄物，案發時李姓雇主和兩名同事在場，親眼目擊怪手連人帶車摔入土坑，卻在打電話報警後就落跑，警方循線逮捕三人，依違反廢棄物清理法等罪送辦。

警方指出，前天清晨五時半左右，有民眾報案指稱旗山區溪洲大橋下方的工地，有怪手掉入土坑，消防員到場後冒險下探調查，發現挖土機正下方疑有人遭掩埋，消防隊花了兩個多小時開挖土方救人，受困的卅五歲李姓司機被救出時，已無生命跡象。

警方調查發現，報案的葉姓男子跟李男是同事，當時四十一歲李姓負責人，帶著李姓怪手司機和廿一歲葉姓、卅五歲錢姓工人，在工地挖坑，準備埋藏廢棄物，但李姓司機疑因操作機具不慎，連人帶車摔入土坑，李姓雇主見事態嚴重，不知怎麼辦，提醒葉男報案，確認警方獲報後，三人趕緊落荒而逃。

依違反廢棄物清理法等罪送辦

警方循線在高雄、屏東等地追緝，案發十八小時後陸續逮捕李、葉、錢三人到案，三人坦承當天凌晨約三時摸黑去大橋底下，開挖掩埋廢棄物，大約只埋了約一台小貨車的廢棄物，就發生意外，但三人不願供出是幫誰處理廢棄物，警詢後依違反廢棄物清理法等罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦並建請聲押獲准。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播