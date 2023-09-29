公務員出勤疏忽摔傷 憲法法庭︰可領慰問金

憲法法庭書記廳廳長楊皓清與司法院發言人陳婷玉說明112年憲判字第15號。（記者吳政峰攝）

2023/09/29 05:30

銓敘部已修正取消外來危險事故限制

〔記者吳政峰／台北報導〕石姓男公務員六年前任職於國有財產署北區分署，外出履勘時不慎摔倒骨折，申請一萬元慰問金，卻因銓敘部訂定的「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」，規定須「外來危險事故」才發給，分署駁回其申請。石男聲請釋憲，憲法法庭昨做成一一二年憲判字第十五號判決，宣告該法條違憲；不過，該辦法已於前年修正，取消這項限制，已無違憲問題，不須再修法。

此判決成4位大法官釋憲告別作

此件判決也是即將卸任的黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益等四位大法官的告別作，他們將於明（卅）日任滿八年，十月一日正式退職。司法院長許宗力昨表示，四人參與過同志婚姻、通姦除罪、年金改革、強制道歉等一一八件釋憲案，因此頒發最高榮譽「司法一等獎章」以表彰其奉獻。

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判決指出，石男二○一七年十二月六日奉派至台北一處國有房屋履勘，於後退轉身時踩空台階摔跤，右腳掌骨折。石男申請受傷慰問金一萬元，但國產署北區分署卻以不符「公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法」中的「外來危險事故」要件，予以否決，石打行政訴訟也敗訴，聲請釋憲。

憲法法庭指出，基於國家對人民服公職權的保障意旨，「意外」並不限於單純因「外來危險」源所致的事故，尚應包含因公務人員本身「疏忽」所致者。

原本的慰問金發給辦法規定「本辦法所稱意外，指非由疾病引起之突發性的外來危險事故」，憲法法庭認為，其中的「外來危險事故」增加了法律沒有的限制，牴觸憲法「人民服公職權」的保障意旨，宣告違憲。

判決不影響現行法規 無須修法

然而，銓敘部已早一步於二○二一年修正該辦法，取消「外來危險事故」的限制，使公務員出勤因疏忽而受傷，也可獲得慰問金，昨日的違憲判決不影響現行法規，無須再修法；但石男可持本件違憲判決，向行政法院聲請再審，全案只有他一人可獲救濟。

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