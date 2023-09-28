過失致死修法加重刑責 立院排審中

明揚工廠廿二日發生爆炸起火，迄昨持續搜索最後一位失聯員工。 （記者羅欣貞攝）

2023/09/28 05:30

〔記者林欣漢、吳政峰／台北報導〕對於消防員人力短缺問題，內政部長林右昌昨天在立法院內政委員會表示，行政院與考試院已跨院討論，正在研議加考和訂定妥適考題，不然招考錄取率都在五十％以下。

補強消防人力 研議加考、修訂考題

林右昌表示，依地方制度法是由地方政府提報人力需求，中央招考、訓練後再撥給地方，近五年撥補約三千一百人，但仍有缺額。

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對於屏東縣政府查出明揚工廠堆放超量化學物質，林右昌表示將提高吹哨者獎金，經查目前各縣市所定獎勵辦法，獎金額度多以罰鍰金額五％至十％為提撥基準，內政部將建請各縣市研議修正獎勵規定，提升罰鍰提撥比例，以鼓勵從業人員勇於檢舉不法。

林右昌︰提高吹哨者獎金 鼓勵檢舉

此外，對有運作優先管理化學品與工廠危險物品的廠場，環境部正執行重點規劃，由化學雲提供廠區座標、化學品及危險物品基本資料等相關資訊，介接給消防署的一一九指揮派遣系統，供消防搶救時查詢，預計今年底完成介接。

立法院司法委員會昨召開明揚大火檢討會議，法務部長蔡清祥表示，刑法第二七六條（過失致死罪）修正案已於二○二一年五月函請立法院審議，增訂第二項加重處罰規定；法條文字內容為：「犯前項之罪，其情節重大者，處一年以上七年以下有期徒刑；其情節重大且因而致三人以上於死者，處三年以上十年以下有期徒刑。」目前在司委會排審中。

與會的國民黨立委曾銘宗跟林思敏等人均贊成加重刑責，草案有機會於本會期進入實質討論。

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