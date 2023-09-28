未如實申請危險物品類廠房 屏縣府控 明揚規避在先 隱匿在後

明揚工廠廿二日發生爆炸起火，迄昨持續搜索最後一位失聯員工。 （記者羅欣貞攝）

2023/09/28 05:30

〔記者羅欣貞、林欣漢／綜合報導〕針對明揚國際科技股份有限公司消防安檢問題，內政部指屏東縣政府消防局未將明揚列管為公共危險物品場所；屏東縣政府昨天說明，明揚公司一廠及二廠是以建築物使用類組C-1工業、倉儲類申請，並非以建築物使用類組I類危險物品類申請，兩者適用的法令不同，消防安檢項目等級及規範也不同，因此，縣府以一般廠房做例行性消防安檢，未列入公共危險物品場所；縣府強調，明揚規避建照在先，隱匿存放危險物品在後。

屏東縣府指出，明揚廠房向經濟部加工出口區管理處申請核發的使用執照為C-1類，依「建築物之使用類別、組別及其定義」，C類為工業、倉儲類，組別為「C-1」供儲存、包裝、製造、檢驗、研發、組裝及修理工業物品，對應「各類場所消防安全設備設置標準」，為丁類危險工作場所，屬一般廠房消防安檢。

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經縣府調查，明揚廠房內儲放及處理三千公斤有機過氧化物，應屬建築物使用類組I類危險物品類，為供製造、分裝、販賣、儲存公共危險物品及可燃性高壓氣體的場所，適用法令為「公共危險物品及可燃性高壓氣體製造儲存處理場所設置標準暨安全管理辦法」，為消防列管公共危險物品種類之第五類自反應物質及有機過氧化物。

縣府表示，如果當初明揚廠房以建築物使用類組I類危險物品類申請，其廠房設備應採獨立專用建築，防火設備都有明確規定，且場所「消防安全設備」及「公共危險物品位置、構造及設備」等應由所在地的消防機關於建築主管機關許可開工前審查（取得消防機關審查合格函），完工後由所在地縣市建築主管機關應取得消防機關檢查合格後（需同時取得「消防安全設備」及「公共危險物品位置、構造、設備」查驗合格函），始得發給使用執照，比C1類更為嚴謹，稽查項目和密度也更加高規格。 縣府強調，明揚從一開始的建照申請就有規避之嫌，後來又隱匿其廠區內的危險物品存放量，縣府已與經濟部成立協調平台，未來將落實建照申請應符合實際使用狀況。

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