4殉職勇消 各獲2800萬撫恤金、核發褒揚令

明揚老董上香，賴俊儒父（圖中藍衣者）直言「不超量存危險物 兒不會死」。 （記者李立法攝）

2023/09/28 05:30

明揚老董上香 賴俊儒父直言「不超量存危險物 兒不會死」

〔記者林欣漢、蔡宗憲、李立法、羅欣貞／綜合報導〕立法院內政委員會昨天邀請內政部長林右昌、消防署長蕭煥章就「九月廿二日屏東市明揚國際火災案」提出專題報告並備質詢，林右昌報告指出，依因公殉職撫卹規定，每名殉職消防員可獲得約二千八百萬元的撫恤金，消防署將主動協助屏東縣消防局辦理請領各項撫卹、慰問金，以及入祀忠烈祠、核發褒揚令事宜。

請繼續往下閱讀...

明揚科技董座劉安晧與總經理呂英誠，昨前往四名救災殉職的勇消靈堂上香，殉職消防員施寶翔的家屬拒見；劉向相關家屬致歉，表示會負起責任，全力協助家屬。賴俊儒的父親向劉安晧說，如果明揚不要超量存放危險原料並在救災第一間提供正確資料，他的兒子俊儒也許就不會命喪火場，也不會造成如此慘重傷亡，希望愛兒的犧牲能喚起各界對工安及消防安全的重視。

劉安晧昨也前往陳姓罹難員工的靈堂上香及向家屬致歉，陳父表示，他的兒子已經喚不回，希望明揚能好好照顧受傷員工。

迄昨還有一明揚員工失聯 搜尋中

屏東縣政府社會救助金專戶接受民眾捐款，截至二十六日下午為止，捐款累計七五八八筆、金額五千七百多萬元。專戶目前較大額度捐款，計有宏國集團所屬宏國開發股份有限公司及億隆開發建設股份有限公司一千萬；林榮三基金會、聯邦銀行、自由時報、瓏山林共同捐一千萬元；新加坡商蝦皮娛樂電商有限公司台灣分公司五百萬元、合一生技股份有限公司一百萬等。

迄昨還有一名明揚工廠的傅姓班長失聯，屏東縣政府的搜索行動持續進行中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法