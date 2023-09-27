查園區危險物 王美花：擬設共同平台

經濟部次長林全能（前）昨赴屏東縣政府討論明揚案善後。（屏東縣政府提供）

2023/09/27 05:30

明揚儲超量過氧化物沒申報、沒告知 是造成災難主因

〔記者謝君臨、羅欣貞／綜合報導〕明揚國際屏東工廠發生爆炸大火，造成嚴重傷亡，屏東縣政府查出該廠竟儲放超過管制量卅倍的過氧化物等危險物品。經濟部長王美花昨天表示，中央與地方會就澈查、管理等方面緊密合作，而後續如何對園區做更好的管理，會和縣府研議是否成立共同稽查平台等。

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王美花強調，本案最主要的原因是，明揚對於超量危險物品沒有申報，也沒有主動告知園區或縣府，造成目前現在的情況；目前園區有兩種態樣，後來新設的園區，包括屏東園區，因消防法規的關係，消防部分是回歸給地方政府，但不管如何，經濟部都會和地方政府合作，把事情做得更好。

對於危險物品部分，王美花也重申廠商要來申報，按照「工廠管理輔導法」就有平台，業者必須申報，消防部分也有平台可以申報，但這兩個明揚都沒有申報；她說，即使是一般工廠，只要有存放危險物品，就要依規定申報，特別是過量的部分更是要申報，這樣才可以知道工廠的安全性如何，也才能做更好的消防等管理。

王美花表示，中央和地方沒有互踢皮球的問題，反而會緊密合作，她已指示次長林全能南下和屏縣府針對事故後的相關調查、檢討等作業機制，討論後續合作處理事宜。

王美花表示，個案發生後，各園區邀學者、專家和經濟部人員先去走了一遍，大約七十幾家工廠，目前看來都是合格的。

經部次長與屏副縣長 討論善後

經濟部次長林全能昨天中午到屏東縣政府，與副縣長黃國榮討論，如何啟動縣府與經濟部科技產業園區屏東管理處聯合善後的平台，也是聯合善後平台第一次會議。

林全能表示，合作包括兩個面向，一是善後處理要求廠商做到更盡善盡美，另外是查核機制要怎麼做。黃國榮表示，會中建議經濟部要求各廠商依規定確實申報公共危險物品儲放的種類、數量、位置，並強化與各地方政府的合作，加強相關資訊的溝通與交流，防止憾事再發生。

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