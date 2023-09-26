明揚老董現身 面對問題都說︰不清楚

明揚董事長劉安晧面對媒體提問，回答「不清楚」、強調當時不在現場。（記者陳彥廷攝）

2023/09/26 05:30

明揚及母公司明安股價 無量跌停鎖住

〔記者陳彥廷、楊雅民／綜合報導〕明揚公司屏東廠大火釀成重大傷亡，屏東縣政府昨天開記者會指明揚公司有多項缺失，才造成如此嚴重死傷。明揚董座劉安晧昨再度現身爆炸過後的現場，但面對縣府指出的問題卻避重就輕，以「重訊說明會已說過」帶過。

災後第四天，火雖熄滅，但後續復原、究責才正要開始。昨天上午勘查現場的檢察官和火災專案調查小組成員剛離開，明揚董座劉安晧才出現、步入廠區，在廠區待了約二十分鐘，守候多時的大批媒體紛紛上前追問。面對記者堵訪，劉安晧先說「對不起啦，我們現在忙著其他事情」，婉拒受訪，記者再追問「董事長今天是來關心一下現場嗎」，他則回應「我每天都會到」，接著便步入管制區。

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劉安晧走出廠區再度被媒體包圍追問有關屏東縣政府對明揚開罰二百四十萬元有何看法，劉安晧回應「現在不了解，未接獲縣府的通知單，所以並不曉得」。媒體詢問廠內存放化學物質超標一事，劉安晧先說前天重訊說明會都已回應，後來則表示「我不清楚」，並重申「昨天記者會都已說明，就以記者會上為準」。

昨天明揚及母公司明安股價雙雙跳空跌停，呈現無量跌停鎖住的走勢。明揚昨晚公告，經濟部已勒令明揚所有工廠停工，停工影響營收百分之百。明揚強調，建築物、設備及存貨等投保金額十五億元，有足額保險，目前保險公司已經展開調查，會盡快完成理賠程序。

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