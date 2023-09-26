超標30倍 明揚違放3噸過氧化物

明揚董事長劉安晧面對媒體提問，回答「不清楚」、強調當時不在現場。（記者陳彥廷攝） 屏縣府公布明揚公司「物質安全表」有三千公斤有機過氧化物屬「二叔丁基過氧環己烷」，依據現行法規，廠內只能儲存一百公斤。 （記者葉永騫攝） 火災調查小組由檢察官指揮進場。（記者陳彥廷攝）

2023/09/26 05:30

專家︰高溫塵爆 如同人放氣炸鍋般可怕

〔記者蔡宗憲、陳嘉怡／綜合報導〕屏東明揚國際高爾夫球工廠大火釀嚴重傷亡，消防隊員進入搶救，不到四分鐘就發生大爆炸，昨天屏縣府確認明揚公司超標存放了三千公斤有機過氧化物，達管制量三十倍以上，化學專家搖頭大嘆「這絕對是大災難，『粉塵爆炸』威力如氣炸鍋」。

現行法規 只能儲存1百公斤

根據屏縣府公布的明揚公司「物質安全表」資料，明揚的三千公斤有機過氧化物屬「二叔丁基過氧環己烷」，依據現行法規，廠內只能儲存一百公斤有機過氧化物，不過明揚公司卻超標存放三千公斤，達管制量三十倍以上，且救災第一現場未揭露足夠資訊及堆置量給現場的消防人員，後續釀成重大死傷的工安意外。

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東海大學化學系助理教授杜澄達指出，「二叔丁基過氧環己烷」是有機過氧化物，遇水不會爆炸，若此次屏東大火肇因是此化學物質，推測爆炸原因恐與高溫分解產生的壓力有關。

且未給消防員足夠資訊才釀災

「三千公斤的有機過氧化物遇熱，肯定是一場大災難」，長期在化工廠服務的台大化學許博士說，原認為明揚這樣的上櫃公司不會違法，瞬間爆炸肯定有其他未提供說明的物質，沒想到竟堆置達到三十倍量的有機過氧化物，這樣致災情況就不同了，因為大量的有機過氧化物燃燒高溫，將導致如八仙樂園事件的恐怖「粉塵燃燒及二次爆炸」，高溫塵爆的威力就有如人被放到氣炸鍋一樣可怕。

粉塵爆炸有原發性和繼發性（二次）之分，這次明揚造成的傷亡都是第二次大爆炸產生，可能是工廠內的金屬粉塵、作業灰塵被揚起，因原發性爆炸起火，導致工作場內的爆炸，世界各地造成人員傷亡的粉塵爆炸，基本上都是這類二次爆炸導致，也符合這次明揚大火廠內燃燒後，消防隊員進入遇上二次爆炸的事故過程。

須查全台類似化工廠違法囤積情形

許博士提醒，雖然爆炸原因可能是「粉塵爆炸」，也釐清未噴水卻發生爆炸，但調查單位務必要弄清楚所有的原料種類、庫存量、SDS（安全資料表），原料配比、設備、製程條件、SOP、生產環境、操作人員，更要加強稽查全台類似化工廠，是否有違法堆積過量有機過氧化物狀況。

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