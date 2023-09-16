父子借牌投標公所工程 撈逾千萬 國民黨籍前苑裡鎮長劉秋東 貪污起訴

國民黨籍苗栗縣前苑裡鎮長劉秋東，任鎮長期間涉嫌借牌投標公所工程，不法獲利一千餘萬元，苗栗地檢署昨依貪污治罪條例等罪起訴。（資料照）

2023/09/16 05:30

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗地檢署偵辦國民黨籍前苗栗縣苑裡鎮長劉秋東貪瀆案，查出他二○一八年至去年任職苑裡鎮長期間，涉與兒子利用借牌方式投標苑裡鎮公所工程標案，非法承攬七件工程，不法獲利一千餘萬元；還透過友人李姓男子擔任白手套，向苑裡公有零售市場火災後復舊的得標廠商，索討二至三成賄賂被拒絕，檢方昨依貪污治罪條例等罪將劉秋東父子、李男及出借牌投標的林姓女子、兩名余姓男子共六人起訴。

苗檢是在去年一月接獲調查局苗栗縣調站檢具相關資料，由主任檢察官劉偉誠、檢察官蔡明峰組成專案小組指揮偵辦，今年六月展開搜索、傳喚行動，複訊後向苗栗地院聲請羈押禁見劉秋東獲准。

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非法承攬7工程 還想抽成其他標案

專案小組調查認定，劉男和其子向廠商林女、兩名余男借牌，投標自家的公所工程，非法承攬七件工程、獲利一千零四十七萬元。此外，劉透過白手套李男，找上苑裡公有零售市場火災後復舊的三件相關標案得標商，要求給予二至三成不等的抽成，但遭廠商拒絕。

苗檢前天偵結全案，認定劉男涉犯貪污治罪條例的對於職務上行為要求賄賂罪、圖利罪及違反政府採購法的詐術投標罪、借用他人名義投標罪；劉秋東之子涉犯圖利、詐術投標等三罪；白手套李男及借牌給劉男父子的廠商也都涉案明確，均予起訴。

劉秋東為國民黨員，曾任苑裡鎮代、鎮代會主席及三屆議員，二○一八年當選苑裡鎮長，後來考量苑裡政治生態，去年改以無黨籍參選連任，但連任失利。

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