時間到未退房 台中逢甲知名飯店驚傳女子陳屍房間

消防人員獲報趕往，但女子已確定死亡。（民眾提供）

2024/05/20 13:54

首次上稿：13:14

更新時間：13:54

〔記者許國楨／台中報導〕台中市逢甲商圈內一間知名飯店，今天近中午傳出一名女子已到了退房時間卻遲遲未辦理退房手續且電話通知未果，經房務前往查看，才驚覺女子已失去生命跡象，陳屍房間內，消防人員獲報到場確認女子已死，未採取送醫等搶救程序。

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警方獲報到場緊急拉起封鎖線，並通知偵查隊鑑識小組前往採證，經查，死者身分是30歲的沈姓女子，她在本月15日獨自入住該飯店9樓房間，原預定今天上午11時退房，但一直到了11時28分已逾退房時間，卻遲未現身辦理退房手續，業者直覺有異開門進入查看，就發現沈女倒臥床上已無呼吸心跳。

據了解，死者是台南人，已婚，近期因飽受情緒問題困擾，才會隻身到台中訪友散心，未料卻陳屍飯店房間，由於房內物品擺設相當整齊，無打鬥破壞等跡象，現場也未發現沈女留下類似遺書等隻字片語，初步排除有外力介入，警方將進一步過濾她入住這幾天的相關監視器，同時聯繫沈女丈夫並報請檢方相驗，以釐清確切死因。

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