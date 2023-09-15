破大選賭盤 疑境外勢力介選

中打拘提涉嫌當組頭的李姓男子，檢方裁定限制住居釋回。（中打提供）

2023/09/15 05:30

網路遙控組頭收錢

〔記者張瑞楨／台中報導〕距離明年一月總統大選剩四個月，已有選舉賭盤開張，刑事警察局中部打擊犯罪中心偵悉一個運用多個跳板、疑來自境外的臉書社團「二○二四總統選舉賭盤賠率以及最新民調」上月間設立，散發大選賭盤訊息，因幕後主嫌口操流利中文普通話，非台灣口音，不排除集團幕後有中國人士，目的可能是干擾選舉；警方已在國境內逮捕一名台灣組頭及一名人頭移送法辦。

警方逮住兩嫌並查扣賭資

刑事局中打昨天召開記者會指出，上述臉書社團成立於八月初，散布選舉賭盤的投注訊息，以及目前我國四組總統參選人的賠率，供不特定賭客下注，有影響我國選舉公正性的疑慮，遂主動追查偵辦，但並未查到成立此臉書社團的人。

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因該社團透過網路找來廿二歲的台灣李姓小組頭、與有詐欺前科的卅歲劉姓人頭，遙控李男等人在台協助負責處理匯款、收賭資等宜；警方蒐證後，本月六日持搜索票及拘票，前往兩人位於新北市及新竹縣的住處搜索，查扣的帳戶顯示，已知五人下注，將五萬餘元賭資匯入劉男名下帳戶。

不排除集團幕後有中國人士

該社團對於民進黨總統參選人賴清德、國民黨侯友宜、民眾黨柯文哲、無黨籍郭台銘的賠率，認為其中一人氣勢最強所以是「讓票」，其他人為一賠二到一賠三．三不等。

警方將全案依違反總統副總統選舉罷免法、公職人員選舉罷免法及洗錢防制法，移送新北地方檢察署偵辦，檢方裁定李男限制住居、劉男三萬元交保。此外，警方向臉書調閱發起者的資料，迄目前尚未提供，請臉書下架方面則在審核中。

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