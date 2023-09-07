自由日日Shoot》AI搶票黃牛4秒達陣 雙因子認證可反制

警方查扣電腦、手機、存摺、多種搶票程式等證物。（記者邱俊福攝）

2023/09/07 05:30

〔記者邱俊福、王定傳／綜合報導〕新北地檢署指揮刑事警察局破獲首宗AI搶票黃牛，周嫌撰寫的AI自動化搶票程式，可將原本需耗費三至五分鐘的訂票流程，按一鍵就可迅速在四秒內自動化完成，提高訂票成功率，承辦的刑事局偵九大隊建議，要避免AI搶票，業者可透過設定阻擋異常快速完成訂票的IP，以及回傳簡訊認證碼的雙因子認證機制等方式，強化防堵機制。

正常程序需三到五分鐘

檢警調查，科技業工程師周男早在二○一四年起，就在臉書成立搶票工作室，以虛擬網路（VPN），或高速網路搭配搶票程式為號召，吸引許多買不到演唱會門票的粉絲委由他代購，再視演唱會熱門程度，每張票代購價格皆不同。

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警方表示，正常訂票系統為避免有人以機器人等不當手段搶票，必須經過五個流程，包括登錄官方售票系統、選擇場次座位、回答售票系統官方問題（確認是否為粉絲，避免為黃牛）、輸入圖形驗證碼、完成付款取得門票或序號，每個人要完成這些流程，必須花費三至五分鐘。

AI深度學習 通過數字圖形驗證

周嫌撰寫的AI自動化搶票程式，從網路搜尋的官方問題答案，突破回答售票系統官方問題的關卡，另以深度學習CNN演算法的卷積神經網絡（也就是AI人工智慧），解決英文、數字圖形驗證碼。

當有客戶下訂單，周嫌於AI自動化搶票程式內輸入開賣日期、座位區域與張數，該程式會於開賣時間自動啟動，完成五個流程，僅需四秒鐘，大幅度縮短訂票時間。

阻擋異常IP+認證手續 防AI黃牛

至於如何防堵AI自動化搶票程式，警方表示，AI搶票程式主要以極少時間完成訂票，業者可設定阻擋這些一分鐘內完成訂票流程的異常IP，而回答官方問題，不要以文字呈現，改以圖形，因AI人工智慧容易辨識英文、數字，對於文字較有難度。此外，業者可要求訂票者登錄時留手機號碼，增加回傳簡訊識別碼的機制，讓訂票流程，增加一些認證手續，加強防弊。

一般購票與AI搶票流程

周嫌被移送法辦。（記者邱俊福翻攝）

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