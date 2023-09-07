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自由日日Shoot》電腦程式搶票 最重判3年

黃牛條款-黃牛行為受重罰。（文化部提供）

黃牛條款-黃牛行為受重罰。（文化部提供）

2023/09/07 05:30

文化創意產業發展法 新增黃牛條款

〔記者王定傳／新北報導〕過往販賣黃牛票，大都只能以違反社會秩序維護法開罰，與黃牛獲利相較僅九牛一毛，法務部、文化部為解決此問題，推動增訂文化創意產業發展法，新增黃牛條款，立法院今年五月三讀通過、六月二日新法生效，除販售藝文表演黃牛票，可處票面金額或定價十倍到五十倍罰鍰，若以虛偽資料或以不正當方式，利用電腦等相關設備搶票，則可處三年以下徒刑。

可處定價金額十倍到五十倍罰鍰

警方過去查獲販賣黃牛票，多以違反社維法的「非供自用，購買遊樂票卷而轉售圖利」送法院裁處，若真的構成，最多只能處三日以下拘留或一萬八千元以下罰鍰；且實務上，以電腦程式搶票，因未干擾售票系統，很難用妨害電腦使用罪定罪，除非使用不實身分證字號、姓名等資料定票，才可能構成偽造文書罪。

為打擊困擾藝文產業及消費者的黃牛票問題，法務部、文化部共同推動增訂文化創意產業發展法，新增黃牛條款，除可處票面金額或定價十倍到五十倍罰鍰，若以「虛偽資料或不正方式，利用電腦或其他相關設備搶票」，亦可處三年以下徒刑，且檢舉人可酌予獎勵。

新北檢表示，周姓男子以AI程式搶票案是新法生效後，首例查獲有被告利用電腦程式犯案，呼籲不肖業者切勿以不正方式謀取私利，檢警將積極偵辦此類案件，以保障民眾平等參與藝文活動的權利。

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