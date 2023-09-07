自由日日Shoot》排雲山莊抽籤 用身分證字號

玉山排雲山莊床位有限，要爬玉山的人通常得先抽中床位，才有機會入山住宿。（玉管處提供）

2023/09/07 05:30

難動手腳 中籤比登頂還難

〔記者劉濱銓／南投報導〕近來頻傳演唱會門票遭不肖業者以黃牛程式搶票牟利，檢警偵破首宗AI搶票黃牛案，同樣搶手的玉山排雲山莊住宿床位，被山友形容中籤比登頂還難，抽籤機制能否防杜商業登山團搶票也引發關注。

抽不中 轉商業登山團尋求機會

玉山國家公園管理處表示，排雲抽籤系統每人機會均等，不會有動手腳的空間，但沒抽中的民眾，可抽候補籤，若能在開放候補時立即送件，就有機會排入候補名額，一旦有中籤山友取消行程，就有較大機會候補入山。

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排雲山莊一一六個床位抽籤，是許多想爬玉山的山友必須先突破的關卡，不少人抽了多年也抽不到，不是轉為單攻，就是參加商業登山團尋求機會。

玉管處指出，排雲床位需以民眾身分證字號進行抽籤，每人機會都一樣，且中籤也無法轉賣名額，因入山就會進行身分查核，一旦冒名、未經許可入山，就會被停權一年，中籤後無故未報到，或沒事先取消入山，也會被停權半年。

外傳商業團會有較高中籤機率，可能是未中籤後持續申請抽籤，或是都守在電腦前抽候補籤，因每天下午四點系統抽完籤後，就會接著抽網路候補名額，通常能在四點一到馬上網路送件，候補順位就會比較前面，若入山前有中籤者放棄床位，就有機會候補入山。

玉管處也說，秋天登山旺季、假日申請者眾，抽籤人數動輒四、五千人，若選平日入山，人數則會掉到一千左右，中籤機會高。

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