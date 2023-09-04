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自中國進口原料 可製20億毒品

怡成國際有限公司負責人王泳升，涉嫌自中國進口或向合法上游購買甲胺等化學原料，轉手高價賣給製毒集團，獲取暴利。（資料照）

怡成國際有限公司負責人王泳升，涉嫌自中國進口或向合法上游購買甲胺等化學原料，轉手高價賣給製毒集團，獲取暴利。（資料照）

2023/09/04 05:30

〔記者王定傳、姚岳宏／新北報導〕怡成國際有限公司負責人王泳升，涉嫌自中國進口或向合法上游購買甲胺等化學原料，轉手高價賣給製毒集團，獲取暴利；其中，王泳升共自中國進口約六四○○公斤甲胺及十六噸甲胺液，部分已交給製毒集團，製成第三級毒品喵喵，或喵喵前階段化學物即第四級毒品「2-溴-4-甲基苯丙酮」，所幸檢警破獲這五座製毒工廠，阻止大量毒品流入市面。

檢方調查，王泳升總共從中國進口兩次甲胺或甲胺液，第一次是在二○二一年間，進口約六四○○公斤甲胺轉售；製毒集團從去年二月底開始，在新北市林口一棟透天厝內製毒，檢警去年三月前往搜索，查獲喵喵成品，初估可做成兩百五十萬包毒咖啡包，市價逾七億元。

許多產品都需甲胺 很難修法禁絕

檢方調查，第二次是在今年三月，王男自中國進口十六噸甲胺水溶液，再以一三五萬元轉售一二○○公升甲胺及一五○公升溴素；製毒集團從四月初開始在宜蘭壯圍及新北汐止製造毒品喵喵，檢警四月中就破獲此案，初估毒品黑市價高達十多億元。

刑事局指出，甲胺雖可製造毒品，但也是常見的農化工業原料，許多藥品及農藥都有甲胺成分，液態甲胺也可用作類似液氨的溶劑，因為它和液氨在某些方面有相似之處，但能更好地溶解有機物，許多產品都需要甲胺，很難以修法方式禁絕，只能加強管制。

刑事局說，行政院為防制毒品危害及統合各相關機關，自二○○六年起設置行政院毒品防制會報，經濟部工業局與刑事局建立合作機制，經濟部工業局如發現廠商針對「先驅化學品工業原料」申報異常或流向不明，有供製毒疑慮者，會主動提供情資給警方，目前已有多件成功溯源查緝案例；刑事局若發現不法分子利用新興未列管原料進行製毒，亦會立即通報經濟部工業局修法管控，以達製毒原料監測預警功能。

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