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三級毒品喵喵 嚴重會致死

喵喵是三級毒品。（資料照）

喵喵是三級毒品。（資料照）

2023/09/04 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕新興毒品「喵喵」化學學名為「4-甲基甲基卡西酮」，目前已被列入第三級毒品，製造「喵喵」可處七年以上徒刑；檢警人員表示，使用喵喵會產生類似安非他命與搖頭丸的效果，長期或過量服用，甚至會出現妄想、幻聽、暴力行為，嚴重恐導致死亡，不可不慎。

「喵喵」是在二○○八年間，由中國輸出至歐洲、澳洲及紐西蘭等地，並造成多起死亡案例，我國約在二○一○年開始出現成為新興毒品。

根據衛生福利部前年及去年的「藥物濫用案件暨檢驗統計資料」年報指出，我國新興影響精神物質檢出件數以「合成卡西酮類」為首位，前年及去年間，該類別中以「喵喵」檢出最多。

檢警人員指出，施用喵喵後會出現血壓升高、心悸、恍神等症狀，長期或過量服用，易出現心律不整、心悸、胸痛、盜汗、手腳冰冷，甚至會出現妄想、幻聽、焦慮、不安、暴力、亢奮、自殘等行為，嚴重可能導致死亡。

目前「喵喵」已經列為「毒品危害防制條例」中的第三級毒品，如果是有製造、運輸、販賣行為，可處七年以上徒刑，併科一千萬元以下罰金；意圖販賣而持有的話，可處三年以上十年以下徒刑，併科三百萬元以下罰金。

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