抓到了！空殼公司掩護非法 供料5喵喵製毒廠

檢警追查發現，怡成國際有限公司以合法掩飾非法，自中國進口甲胺，再高價轉售給「喵喵」製毒工廠。圖為今年四月警方在新北市汐止區破獲「喵喵」製毒工廠，起獲大批製毒原料。（資料照）

2023/09/04 05:30

五倍價轉售牟暴利

〔記者王定傳／新北報導〕檢警近年在宜蘭縣冬山與壯圍鄉、新北市林口與汐止區、基隆破獲五座第三級毒品「喵喵」製毒工廠，經鍥而不捨追查發現，其製毒原料「甲胺」都是怡成國際有限公司所提供，該公司以合法掩飾非法，自中國進口或向不知情上游公司購買甲胺，再以成本價五倍以上價格轉售牟取暴利，新北地檢署調查後依違反毒品危害防制條例等罪，起訴怡成負責人王泳升等三人。

檢警調查，王泳升是怡成公司與達昱有限公司的負責人，他另實際掌控興順隆有限公司，並花錢請人頭黃宇暢掛名當負責人。

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請人頭掛名負責人

檢警調查，由於甲胺可用於製造多種毒品，依法，購入甲胺的公司，應申請「先驅化學品工業原料資訊網」帳號，向經濟部工業局申報甲胺來源、去向、數量等細節。

檢警追查發現，王男與其友人曾男為了將甲胺等化學原料，出售給製毒集團賺暴利，以多種方式規避管制，例如：虛報進口化學物名稱走私，藉此免受工業局管制，或向合法上游公司購入後，對工業局管制措施採取忽視、拖延、開立假發票等方式迴避，再以成本價五倍以上價格出轉售製毒集團，並以現金交易設下斷點。

被查獲又設新公司

以宜蘭冬山製毒工廠案為例，王男以怡成公司名義，向合法上游購入甲胺一四一一○公斤，再轉手將其中五一○公斤以六十萬元賣給販毒集團，為了應付工業局查核，還開立不實發票謊報流向。

王泳升至少擁三公司

另一起林口製毒工廠案中，王男以達昱公司名義自中國進口八十桶二氯甲烷，實則夾藏約六四○○公斤、卅二桶的甲胺，被海關查獲退運後仍不罷手，以一百萬元價格請黃宇暢協助成立空殼公司，以興順隆公司名義直接自中國進口六四○○公斤甲胺轉售製毒集團。

檢警調查，王男不只賣甲胺，還涉賣溴素、二氯甲烷給製毒集團，讓他們在基隆製造毒品喵喵；不僅如此，王男還請黃男找不知情者成立翔順發有限公司，自中國進口十六噸甲胺水溶液，並以一三五萬元出售一二○○公升甲胺及一五○公升溴素，製毒集團則分別在宜蘭壯圍及新北汐止製造毒品；檢方依可處七年以上的製造三級毒品等罪嫌起訴王男。

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