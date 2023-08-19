A國軍罐頭送親友 中校貪污起訴

金馬澎分署指出，涉嫌侵占64箱國軍食品罐頭的前林姓中校、張姓上士等2人，已經在7月21日核予免職及停役處分。（記者鄭景議翻攝）

2023/08/19 05:30

因小失大！ 獲利低於5萬元 換來重罪

〔記者溫于德、鄭景議／台北報導〕馬祖岸巡總隊中校參謀主任林佑柏等五名軍官，去年A走六十四箱國軍副食罐頭，改換包裝後利用「台馬之星」交通船偷偷運回台灣，還安排兩名友人收貨，獲利低於五萬元，卻觸犯貪污治罪條例的侵占公用財物等、可判關七年之罪；事發後七名被告拚減刑，全部認罪及繳回犯罪所得，士林地檢署昨天起訴，建議法院減刑。

偵查期間被收押的林佑柏與張姓女上士，昨天移審士林地院後，法官裁定二人各以十五萬元交保候傳；馬祖岸巡總隊金馬澎分署指出，林、張二人已被免職及停役處分，其餘涉案人員也調整為非主管職務，並追究相關人員考監不周責任。

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士檢調查，林佑柏前年九月至今年五月擔任參謀主任，掌握年度撥補的副食罐頭未用罄且將過期，竟起貪念，指示張員等士官調換紙箱並封箱，張員還傳訊息向林報告「主任，罐頭可以送一波了」；經查，林等人於去年一、四、十月間，分別侵占廿二箱、十五箱及廿七箱，再由余姓士官長、曾姓少校載運至南竿福澳港碼頭，送上台馬之星運回台灣，林的兩名在台友人收貨後，分送給林的前妻等多位親友。

今年三月，金馬澎岸巡分署要求馬祖岸巡隊清查去年度罐頭數量，查出此弊案；林等七名被告均承認犯罪；檢察官認為七人貪圖小利，但嚴重損害岸巡人員形象，分依貪污治罪條例的侵占公用財物罪、刑法收受、搬運贓物罪起訴，考量均已自白及繳回犯罪所得，各犯行不法所得均低於五萬元，建請法院減刑。

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