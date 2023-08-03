採購設備收回扣、喝花酒 3部醫資訊人員 爆集體收賄

衛福部朴子醫院資訊部門爆集體貪瀆案。（記者林宜樟攝）

2023/08/03 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕衛生福利部台南、嘉義及朴子三家醫院資訊部門，爆發集體貪瀆案，包括台南醫院資訊組長陳宏州等六名公務員，涉向承攬電腦、碳粉匣等採購案的一心國際科技公司負責人林大收取回扣、接受花酒招待等，涉案人則助業者得手標案長達十年；台中地檢署將六人依貪污治罪條例等罪起訴。

台南、嘉義、朴子醫院出包

檢方指出，醫院的印表機碳粉匣（含墨水匣）耗材、電腦與螢幕等設備採購量很大，林男除借牌圍標，並於二○一一年拜訪南醫資管師羅柏芳、陳建勳，透過羅搭上陳宏州，約定每支碳粉匣回扣價一百元、每台電腦或螢幕回扣價五百元給陳，並約在高鐵站交錢；二○一二至二○二二年間，陳共收賄一一三萬餘元。

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嘉醫醫務行政室主任陳裕興，二○一四至二○二二年收取每支碳粉匣十三％、每台電腦主機四百元回扣，共六十九萬餘元，由林到嘉醫對面的咖啡廳交款。朴子醫院醫務行政室高級資訊師張仕煌，二○一六至二○二二年收取每支碳粉匣一百元回扣，共十五萬元，由林到朴醫對面停車場交款。

涉案公務員 收錢長達10年

羅柏芳、陳建勳、陳品翰三人應把市場訪價資料交給院方核定底價，卻直接交出廠商報價，致上級誤當成底價，讓林得標；羅接受林男招待喝花酒，陳建勳接受林贈送的IPHONE手機。

中檢認定陳宏州、陳裕興、張仕煌觸犯「收取回扣罪」等罪，陳建勳、羅柏芳觸犯「違背職務收受賄賂」等罪，五人認罪及繳回犯罪所得，獲檢方聲明減輕其刑；陳品翰承認未進行市場訪價，僅涉偽造文書罪。林男轉為污點證人，獲緩起訴處分。

衛福部台南醫院資訊組人員爆採購收賄弊案。（資料照）

衛福部嘉義醫院資訊部門爆集體貪瀆案。（資料照）

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