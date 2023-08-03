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    盜版阿土伯 詐退休婦3500萬

    已退休的70歲婦人加股票群組遭詐騙3500萬元，警方趁雙方面交投資款，逮捕黃姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

    已退休的70歲婦人加股票群組遭詐騙3500萬元，警方趁雙方面交投資款，逮捕黃姓車手。（記者陸運鋒翻攝）

    2023/08/03 05:30

    〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市已退休的七十歲翁姓婦人在網路看見股市名人「阿土伯」投資訊息，點入後遭到洗腦，落入詐騙陷阱，兩個多月共投入三千五百多萬元，最後對方以「違約交割有刑責」誆騙，致翁婦恐懼報案，警方與翁婦配合釣出對方，趁雙方面交另筆投資款時，逮捕黃姓車手。

    投越多賺越多 兩個多月吸乾養老金

    新北市新店警分局調查，翁婦多年前退休，存了一筆養老金，日前滑手機時看見投資飆股網頁，點擊以後加入LINE群組，對方不斷以「投入越多賺越多、抽中未上市股票」等話術，藉此吸引翁婦投資。

    翁婦信以為真，五月十日至七月廿日期間，以臨櫃匯款及手機約定轉帳十三次，共一千九百多萬元，但次數及金額過多被銀行示警，而後六次則共面交一千五百多萬元，前後共被詐騙高達三千五百多萬元。

    騙「違約交割有刑責」 婦恐懼報案

    據悉，詐團以「必須持續繳交投資比例金額，才能領取獲利」持續誘騙，但翁婦最後已被詐團吸乾，無力再投入更多資金，要求賣出所有股票時，詐團卻稱必須再繳兩百五十萬保證金，否則「違約交割將面臨刑責」誆騙，以致翁婦心生畏懼，前往派出所報案。

    據指出，警方與翁婦配合，上月底與對方相約在翁婦的新店北新路住處，再度交付一百萬元時，埋伏警方將廿歲黃姓車手逮捕。

    警詢時，黃男稱是依照公司指示前來取款，全案依詐欺罪移送台北地檢署偵辦，並持續向上溯源。警方呼籲，勿點擊不明來源連結，投資應循正常管道，不合理投資報酬別上當，多詢問親友或打一六五反詐專線，以及一一○報案電話反映。

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