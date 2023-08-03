《太保市長選舉法律戰》志工被毆提當選無效之訴 遭嘉院駁回

2023/08/03 05:30

〔記者王善嬿、林宜樟／嘉義報導〕去年地方選舉嘉義縣太保市長選舉競爭激烈，民進黨候選人戴光宗落敗後，向嘉義地方法院提起民事當選無效之訴，主張競選期間因對手、無黨籍現任太保市長鄭淑分陣營發派不實文宣，戴團隊人員報警處理時，遭鄭團隊人員阻撓，並毆傷戴團隊陳姓志工，導致他宣布競選活動暫停，並認為已妨害競選。

戴光宗：收到判決書再決定是否上訴

嘉義地院昨判決駁回，全案可上訴，戴光宗表示，還未收到判決書，無法了解內容，會等收到判決書後，再決定是否上訴。

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戴光宗稱令其心生畏懼 暫停競選

戴光宗主張，去年十一月二十四日凌晨，競選團隊人員發現鄭淑分的競選團隊委由某派報社夾報發送不實文宣，報警處理，遭鄭團隊黃姓、陳姓競選人員阻撓，還毆傷戴團隊志工陳男；戴光宗認為，此事讓他及競選人員心生畏懼，宣布暫停競選活動，並認為已妨害其競選。

法院指偶發衝突 未構成當選無效要件

法院認為，戴、鄭陣營競選人員發生衝突時，均未穿著競選服務處背心上衣，互不認識，難認鄭陣營有妨害他人競選意圖，此案是單純偶發衝突，未構成當選無效要件。

法院表示，受傷的陳男並非戴陣營競選團隊核心或重要人員，不足以干預戴光宗競選自由；戴光宗宣布暫停競選活動，是過度解讀或競選策略，不能因此認定鄭淑分及競選人員有妨害競選行為。

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