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    詐團找毒蟲當人頭戶兼車手 狠詐1500萬

    警方在汽車旅館逮捕犯嫌。（警方提供）

    警方在汽車旅館逮捕犯嫌。（警方提供）

    2023/08/02 05:30

    〔記者許國楨／台中報導〕台中市廖姓男子是「控車集團」（收購人頭帳戶控盤）首腦，指揮手下滲透毒品圈，吸收缺錢毒蟲當人頭帳戶，除提供酬勞還要求在帳戶遭凍結前，自願被軟禁還得兼任車手提領贓款，半年來就替詐團狠騙一千五百萬元，刑事局電信偵查大隊逮捕廖嫌等七人，訊後依詐欺等罪送辦。

    刑事局電信偵查大隊今年初接獲「控車集團」情資，偵蒐發現該集團以三十四歲廖姓男子為首，指揮旗下幹部及成員進入毒品圈，以每本帳戶二十萬元為代價，吸收需款孔急毒品人口做為人頭帳戶，再與上游「假投資」詐騙集團合作，將收購人頭帳戶當作第一層帳戶，供遭詐騙民眾匯款後洗錢轉出。

    此外，廖嫌也指派成員將「自願性人頭」軟禁在汽車旅館，二十四小時集中控制、供應三餐，並配合旗下車手出面臨櫃提領贓款，規避銀行員起疑，一旦有警方獲通報前往探詢，則以投資虛擬貨幣獲利等說詞逃避查緝，軟禁期間若再供帳戶，則再給十到十五萬元不等酬勞，直到人頭帳戶遭警示凍結無法使用，才能獲得自由。

    案經電信偵查大隊組成專案小組，並報請檢方指揮偵辦，上月中旬陸續抓到負責控車的黃姓、沈姓幹部，以及現場林姓、倪姓兩名自願性人頭，接下來在台中市逮捕廖姓主嫌，以及收水集團的陳姓、楊姓共犯。

    專案小組同時查扣自小客兩輛（賓士、保時捷）、現金十一萬餘元、鎮暴槍一把、工作手機、精品LV、巴黎世家包包、鞋子、存摺、提款卡等贓證物，經清查該集團運作半年來，至少收購十名自願性人頭帳戶軟禁，助詐團狠撈一千五百多萬元，全台至少二十五人受害，全案訊後依組織犯罪條例、詐欺、洗錢等罪嫌送辦，其中廖、黃、沈等三人遭檢方聲押禁見獲准。

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