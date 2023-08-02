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    兒與小姨子當車手 母和岳父當人頭戶／三代7口搞詐欺水房 全法辦

    警方查扣四九六餘萬元與價值五百多萬元的大量網卡、儲值卡等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    警方查扣四九六餘萬元與價值五百多萬元的大量網卡、儲值卡等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

    2023/08/02 05:30

    夫妻以透天厝住家當據點

    〔記者邱俊福／台北報導〕台中市一對黃姓夫妻檔涉嫌籌組詐欺水房，以透天厝住家為據點，還揪兒子、母親、岳父、小姨子夫妻等家人，一家三代七口分別擔任車手、人頭帳戶等角色，協助「假投資」詐欺集團赴各金融機構提款機、臨櫃提款，遂行洗錢，一名六旬退休婦人因此被騙光一千六百萬元養老金。刑事局偵一大隊第一隊日前偵破這個宛如家族式的詐欺水房，逮涉案的七名黃姓夫妻家族成員與旗下車手等共十二人送辦。

    退休婦被騙一千六百萬

    警方調查，四十五歲黃姓夫妻檔，以台中市太平區透天厝住家為據點，與旗下蕭姓幹部陸續招募自願性人頭帳戶、車手、收簿手等多人，其中夫妻檔吸收兒子、小姨子擔任車手，母親、岳父與小姨子丈夫則提供人頭帳戶，自去年初開始一起大搞詐欺水房。

    刑事局表示，去年八月間，詐團看到桃園市一名受害婦人在網路刊登賣房廣告，以買家身分搭訕，營造投資虛擬貨幣獲利假象，誘使受害婦人加入偽冒的虛擬貨幣交易平台，起初讓受害人小額出金，誤以為真的獲利，結果短短二個月內，受害人將一千六百萬元積蓄全數投入，該交易平台開始顯示信用及稅金問題而無法出金，致受害人驚覺上當報警。

    警方據報追查，發現該詐欺水房成員利用人頭電話卡上網，登入人頭帳戶網路銀行，將被害人匯入的款項層層轉帳，再由車手提領一空，而部分贓款流入黃姓夫妻檔詐欺水房，警方因此鎖定該集團追查。

    上月廿日，警方前往黃姓夫妻檔透天厝住處等處所查察，逮捕黃姓夫妻檔等家族共七人，以及蕭姓車手頭與旗下車手，和販售人頭電信卡、電信儲值卡的非法林姓電信商等五人到案，並查扣四九六餘萬元與價值五百多萬元的大量網卡、儲值卡等贓證物，訊後依詐欺、洗錢防制法、組織犯罪等罪嫌移送檢方偵辦。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方將黃姓夫妻檔等十二人送辦。（記者邱俊福翻攝）

    警方將黃姓夫妻檔等十二人送辦。（記者邱俊福翻攝）

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