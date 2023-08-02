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    放假違規 外役監資格取消 殺警案 易寶宏假釋也沒了

    犯下台北市夜店殺警案的易寶宏，放返家探視假時違規，外役監資格取消，假釋案也予以駁回。（資料照）

    犯下台北市夜店殺警案的易寶宏，放返家探視假時違規，外役監資格取消，假釋案也予以駁回。（資料照）

    2023/08/02 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕資深藝人易淑寬的兒子易寶宏，九年前犯下台北市夜店殺警案，被依傷害致死罪判刑九年，去年服刑過半，獲准移至武陵外役監執行。矯正署上月發現易在放返家探視假期間兩度違規，除取消他的外役監資格，還把他在外役監所獲得的一八八天縮刑優惠全數歸零。據悉，連易的假釋案，日前也予以駁回。

    刑期過半 已達提報假釋門檻

    易寶宏的執行與羈押日數計算至去年初，已逾總刑期的一半，獲准至外役監服刑。易原已達到提報假釋門檻，但因他的案件罪質屬重大暴力，監所謹慎評估，遲未幫他提報。易在外役監表現中規中矩，七度獲准返家探視。

    直至今年六月，監所審酌易寶宏的犯罪動機、方法、手段、損害，以及在監平日考核、輔導、獎懲紀錄等，綜合判斷悛悔情形後，認已符合監獄行刑法要件，同意提報給假釋審查會討論。

    返家探視兩度違規 優惠歸零

    審查期間，輿論批評易寶宏犯殺警案竟可到外役監服刑，武陵外役監趕緊稽核易的社群網站，發現他在放返家探視假期間，曾和友人外出飲酒，並在臉書上替特種行業廣告，兩度違反返家探視應遵守事項，火速撤銷他的外役監資格，並於上月十一日移至花蓮監獄服刑，同時把他在外役監所獲得的一八八天縮刑優惠，全部收回歸零。

    矯正署重手未歇，日前審查易寶宏的假釋案，直指他返家探視兩度違規，且殺警案共犯憑藉多人勢力，傷害被害人致死，危害社會治安重大，假釋案有再行考核之必要，決議不予許可。依照監行法規定，易要四個月後才能再行陳報。

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