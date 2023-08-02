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    首頁　>　社會

    生孩子就送房子 小開悔婚神隱 她挺肚告詐欺

    蔡女指控，J男與她計畫結婚，兩人還去拍了婚紗照，現在懷孕，不知道未來要怎麼辦。 （蔡女提供） 蔡女說J男悔婚，留下告別信跟結婚鑽戒，接著就跑去外島神隱，避不見面。 （蔡女提供）

    蔡女指控，J男與她計畫結婚，兩人還去拍了婚紗照，現在懷孕，不知道未來要怎麼辦。 （蔡女提供） 蔡女說J男悔婚，留下告別信跟結婚鑽戒，接著就跑去外島神隱，避不見面。 （蔡女提供）

    2023/08/02 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕蔡姓女子與J姓小開計畫同居、懷孕並論及婚嫁，準夫家還稱等孩子生下來，就送一套房，但兩人後來常因性事爭吵，五月間J男留下告別信與婚戒「神隱」，蔡女被「準婆婆」趕出門，J家避不見面，上個月她挺著身孕到警分局以「騙婚」提告詐欺；J男則聲稱，若這樣是詐欺，很多情侶分手都能提告，未來等法院裁判孩子的歸屬。

    蔡女被「準婆婆」趕出門

    今年初，廿六歲蔡女在朋友介紹下認識卅歲小開J男，兩人一起出遊、交往發生性關係，蔡女拿出對話紀錄指控，當時她想避孕，但J男與她計畫懷孕。為展現誠意，J男邀她到「準夫家」同居，聲稱等孩子生下來，「準婆婆」就送一套房，並帶她去看中醫安胎，拍了婚紗、買了鑽戒，甚至連月子中心都訂了，但蔡女在懷孕期間一直婉拒J男發生性事，兩人因此爭吵不斷。

    今年五月間，兩人吵完架後，J男消失，桌上擺著一封告別信，內容大約是說兩人不適合，J男想離開去遙遠的地方，信旁還留著J男買的婚戒，接著J男手機關機，讓她嚇到不知所措，「準婆婆」J母則指控，蔡女要為她兒子失蹤負責，肚裡的孩子也沒證據證明是J家的，請蔡女離開。

    但是，蔡女最後得知，原來J男沒失蹤，只是去外島神隱一天，就被J家報案找到人，蔡女與胞姊幾次跟J男溝通都沒有共識，雙方家長各自都沒踏出調解第一步，後來蔡女發現J男把月子中心退訂後，兩人溝通又失敗，打電話給「準婆婆」被掛電話，最後到警分局提告詐欺。

    小開︰沒詐騙 不合適才離開

    J男則回應，沒有詐騙，兩人是合議交往，但他覺得與蔡女不合適才離開，如果孩子是他的，願意負責，一切交給法官裁定孩子的撫養權。

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