為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    律師︰訂婚＋婚前契約 保障雙方

    蔡女說J男悔婚，留下告別信跟結婚鑽戒，接著 就跑去外島神隱，避不見面。 （蔡女提供）

    蔡女說J男悔婚，留下告別信跟結婚鑽戒，接著 就跑去外島神隱，避不見面。 （蔡女提供）

    2023/08/02 05:30

    〔記者王捷／台南報導〕蔡姓女子與J姓小開論及婚嫁，蔡女懷孕，J男卻留下告別信稱兩人不適合，遭蔡提告詐欺；蔡女跟J姓小開的感情糾紛，未來可能為孩子官司纏身，也因類似事件，產生部分單親家庭與未婚爸、媽，律師洪銘憲建議，如果有結婚打算，可做婚前契約，保障雙方；另外律師陳佩琪認為，民法規定有「訂婚」就有婚約存在，雖然民法未規定什麼儀式算是訂婚，不過一旦在婚約後悔婚，可向悔婚一方請求損害賠償。

    陳佩琪說，類似蔡女跟J男的糾紛，通常的民事流程先會打認領官司，如果男方家不認孩子，女方家可提出強制認領訴訟，到時候就會先指示雙方做親子鑑定，由於民事沒有強制力，因此男方也消極應對，但拒絕鑑定會成為不利的證據，最著名的案例是王永慶的四房後代，在王永慶死亡後，提出強制認領。

    在孩子未成年前，由於父母對孩子有撫養義務，所以即使沒有親權，也要負應有的撫養費，所以可能要面對付撫養費訴訟；在經過認領訴訟，未來子女還可主張繼承權。陳佩琪說，類似婚姻、親子相關的家事官司，法院在審判前，先要求雙方調解，才會進入審判程序。

    另外，洪銘線律師說，現在有少部分的新人，在準備結婚或是訂婚前，會簽訂婚前契約，這屬於民法契約的一種，雖然較不符合國內的民情，但這對雙方都有保障。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    生孩子就送房子 小開悔婚神隱 她挺肚告詐欺
    2023/08/02 05:30

    生孩子就送房子 小開悔婚神隱 她挺肚告詐欺

    光陽神車GP125 祭出3字頭超殺售價！

    元大日本龍頭企業基金8/1再次募集
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播