律師︰訂婚＋婚前契約 保障雙方

蔡女說J男悔婚，留下告別信跟結婚鑽戒，接著 就跑去外島神隱，避不見面。 （蔡女提供）

2023/08/02 05:30

〔記者王捷／台南報導〕蔡姓女子與J姓小開論及婚嫁，蔡女懷孕，J男卻留下告別信稱兩人不適合，遭蔡提告詐欺；蔡女跟J姓小開的感情糾紛，未來可能為孩子官司纏身，也因類似事件，產生部分單親家庭與未婚爸、媽，律師洪銘憲建議，如果有結婚打算，可做婚前契約，保障雙方；另外律師陳佩琪認為，民法規定有「訂婚」就有婚約存在，雖然民法未規定什麼儀式算是訂婚，不過一旦在婚約後悔婚，可向悔婚一方請求損害賠償。

陳佩琪說，類似蔡女跟J男的糾紛，通常的民事流程先會打認領官司，如果男方家不認孩子，女方家可提出強制認領訴訟，到時候就會先指示雙方做親子鑑定，由於民事沒有強制力，因此男方也消極應對，但拒絕鑑定會成為不利的證據，最著名的案例是王永慶的四房後代，在王永慶死亡後，提出強制認領。

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在孩子未成年前，由於父母對孩子有撫養義務，所以即使沒有親權，也要負應有的撫養費，所以可能要面對付撫養費訴訟；在經過認領訴訟，未來子女還可主張繼承權。陳佩琪說，類似婚姻、親子相關的家事官司，法院在審判前，先要求雙方調解，才會進入審判程序。

另外，洪銘線律師說，現在有少部分的新人，在準備結婚或是訂婚前，會簽訂婚前契約，這屬於民法契約的一種，雖然較不符合國內的民情，但這對雙方都有保障。

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