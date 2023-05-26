黑道網紅連千毅 關7年 啟動防逃

連千毅被判刑7年定讞，啟動防逃。（資料照）

2023/05/26 05:30

直播引發槍擊、恐嚇案

〔記者張文川、黃佳琳／綜合報導〕網路直播主、天道盟太陽會高雄分會長連千毅，四年前在高雄市引發一連串槍擊、恐嚇滋事案件，警政署高層震怒掃蕩該堂口，檢方起訴連千毅等廿七人；一審高雄地院依組織犯罪、槍砲等罪，判處連千毅七年有期徒刑，以及得易科罰金的恐嚇等罪一年徒刑，二審高等法院高雄分院去年十月維持連的刑期；最高法院昨駁回連千毅上訴定讞，並通知檢方啟動防逃。

連是天道盟太陽會高雄分會長

判決指出，連千毅於二○一六年成立「蘭庭國際」拍賣倉庫，以高雄市鼓山區的倉庫為直播及幫派活動據點，吸收多人加入幫會，連是分會實際主持人，但由謝育全暫任分會長，楊仁維、黎世揚任副分會長，連、謝二人經常在臉書誇耀其黑道勢力，連千毅習於開直播帶貨，以「現主時（現在）」、「刷一整排愛心、漢堡」、「包軌（包起來）」等口頭禪而走紅。

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二○一九年九月連千毅不滿一名女網友質疑他販售的精品不是真貨，指示鍾姓手下在臉書發文嗆聲恐嚇女網友；同月十七日凌晨一時許，寵物直播主「大仁哥」鄭姓寵物店老闆不滿連千毅作風，駕車前往其直播倉庫叫囂，持刀械毀損直播倉庫鐵門電鈴、監視器設備等。

連千毅隨即指揮黎男帶等著十一名幫眾展開報復，同日凌晨二時許在鼓山區誤認兩名男子是鄭的同夥，毆打二人成傷並砸車；連千毅同日晚間十時許又邀集林、羅等手下，分持棍棒、刀械至鄭的寵物店砸毀門窗、車輛。

連、鄭兩派人馬在高雄街頭高調衝突，無視公權力，「直播之亂」後，警政署高層震怒，檢警合作規劃執行掃蕩「天道盟太陽會高雄分會」及苗栗等處所，起訴連千毅等廿七人。

高雄地院一審依主持犯罪組織罪，將連千毅判刑三年半，依非法持有槍枝罪判刑四年、併科罰金十萬元，合併應執行七年，另依二件強制罪、毀損罪各判處可易科罰金的四月、六月徒刑、拘役五十五日，合併為一年。二審高雄高分院維持連的刑期，另有五人認罪改判緩刑。

最高法院昨駁回連千毅等五人針對不得易科部分的上訴，全案定讞，連千毅近期將入獄。

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