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    首頁　>　社會

    學童深夜遛鳥 鸚鵡飛走觸電亡 板橋近3千戶停電

    小學生飼主捧著鳥屍，難過得說不出話。圖經變色處理。（記者吳仁捷翻攝）

    小學生飼主捧著鳥屍，難過得說不出話。圖經變色處理。（記者吳仁捷翻攝）

    2023/05/22 05:30

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋鬧區傳出停電意外，現場高壓電線桿還竄出爆炸巨響、大量火花，嚇壞路人、住戶，更導致近三千戶短暫停電，警方、消防到場，發現是一名小學生飼主與父親帶著寵物鸚鵡外出，途中不慎飛走，鸚鵡腳鍊誤觸高壓電設備，瞬間導電引爆釀成意外，鸚鵡當場遭電擊身亡，小飼主難過得抱起鳥屍，低頭不語，父親則連忙安慰。

    「碰！」新北市板橋自由路一處高壓電線桿廿日深夜近十一時驚傳爆炸巨響，伴隨一陣火光墜地，整條街道突然停電；警、消到場發現林姓國小生與父親深夜外出遛鳥，林生帶著俗稱「綠月輪」紅領綠鸚鵡途經該路段，疑因沒抓好，鸚鵡突然飛走，他看著鸚鵡往上飛觸及電線桿，隨即因觸電墜地；小學生見狀，衝上前抱起心愛鸚鵡，眼見動也不動遭電擊身亡，難過得靠在父親身上，兩眼直盯抱在手中愛鳥，難過得快哭出來。

    台電人員到場 15秒後復電

    台電人員到場，初步了解，事發高壓電線桿遭寵物鳥腳鍊觸及電線，導致饋線跳脫，影響板橋區自由路一帶共兩千八百五十三戶瞬間停電十五秒，隨即於十時四十二分系統自動復電，經台電派員線路巡視及查訪飼主，確認為寵物鳥腳鍊碰觸高壓線路設備，造成瞬間停電，但在事發十五秒後復電。

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