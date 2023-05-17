打詐提高刑責 不再輕判不得易科

私行拘禁詐騙複合犯罪 新法重點

2023/05/17 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕受限於立法不足，詐騙集團囚禁人頭帳戶被害人，僅能以恐嚇、傷害、妨害自由等罪輕判，無法達到嚇阻犯罪效果，以致衍生出凌虐被害人致死或重傷等嚴重犯行；立法院昨通過刑法修正案，增訂加重剝奪行動自由罪等刑責，往後類似囚虐案件將有重判且不得易科罰金的法源依據。

依現行各法院有關「詐團結合剝奪行動自由」的判決案例，押人囚虐的詐團成員，大多會辯稱被害人侵吞贓款、欠債不還等理由，才找同夥限制其行動，逼被害人還錢或回到工作崗位，法院受限於立法的不足，只能依詐欺、恐嚇、傷害等輕罪論刑。

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舉例來說，高雄市史姓詐團負責人，因不想讓王姓機房成員退出，誣指王男侵吞贓款，拿鐵鉗作勢拔指甲、恐嚇丟進火爐等手法，迫使王男簽下三百萬元本票；警方雖成功破獲該機房，但法院只能依詐欺、恐嚇及傷害等罪，輕判六人各二年八月至三年八月徒刑。

另一例發生在台北市，鄭姓詐團首腦懷疑游姓同夥私吞十五萬元贓款，計誘游男赴約後，拿球棒痛毆游男後將其押至台中某地下室囚禁，期間要脅游男致電母親籌付十二萬元贖金，交款後才獲釋。一審依剝奪行動自由罪，判鄭男三月徒刑，林、王等同夥各判刑二月。

新北市也有類似案例，張姓男子與吳姓男子有債務糾紛，張夥同四名友人將吳押上車，私行拘禁並以電擊棒或拳腳虐打吳長達八小時；去年底，一審依私行拘禁罪輕判其中四人各六月、一人判三月徒刑，皆可易科罰金。

類似案例若依刑法修正案論刑，三人以上共犯即構成加重妨害自由罪，可判一年以上、七年以下有期徒刑；若致人重傷可關十二年；致人於死可判無期徒刑。無論犯哪一條，都是本刑五年以上，不得易科罰金的重罪。

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