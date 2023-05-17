三讀通過》重懲詐團 囚虐致死可判無期

私行拘禁詐騙複合犯罪 新法重點

2023/05/17 05:30

深偽影音詐騙 可重判7年罰百萬

〔記者吳政峰、謝君臨／台北報導〕台版柬埔寨求職詐騙案有六十一人遭囚禁凌虐，還造成三名被害人死亡；鑒於詐騙集團近年為了招募成員與延續人頭帳戶壽命，不惜私行拘禁求職者，詐欺犯罪質變為暴力複合性犯罪型態，法務部為了打擊此類犯罪，提出刑法修正案，新增加重剝奪行動自由罪，最重可處七年刑，併科一百萬元罰金，致人於死者，最重可判無期徒刑；此外，以電腦合成手法深偽（deepfake）名人或他人影像行詐，增訂加重處罰條款，亦處一到七年徒刑。立法院昨三讀通過修正案。

刑法第三○二條私行拘禁罪原為五年以下徒刑，修正案增訂第三○二之一條加重剝奪行動自由罪，新增五款加重處罰事由，包括，三人以上共同犯罪；攜帶兇器犯罪；對精神、身體障礙或其他心智缺陷之人犯罪；對被害人施以凌虐；剝奪被害人行動自由七日以上，刑度提高到一至七年刑，得併科一百萬元以下罰金。同條第二項則是增訂加重結果犯，即私行拘禁因而造成被害人死亡，處十年以上或無期徒刑；致重傷害者，處五到十二年徒刑。對直系血親尊親屬犯罪，加重其刑至二分之一。

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此外，刑法第三三九之四條第一項第四款增訂加重詐欺類型，以電腦合成或其他科技方法製作關於他人不實影像、聲音或電磁紀錄之方法（深偽影像或聲音）而犯詐欺罪者，增訂為加重處罰事由，處一至七年徒刑，得併科一百萬元以下罰金。

法務部︰修正案於總統公布後三日施行

法務部指出，詐團近年從單純財產犯罪，質變為暴力性犯罪，且朝向科技化、集團化、組織化等結構性犯罪發展，甚至囚禁、凌虐提供帳戶者；此外，還以製作深偽影像及聲音方式行詐。為了打詐，此次修法以「擴大處罰」、「加重罪責」為核心，強化規範密度，完整評價詐欺集團成員的罪質、惡性及行為的實害性。修正案於總統公布後三日施行。

高檢署統計，去年六月一日至今年四月卅日，共瓦解一六二二個詐團，抓到一萬四七七二名被告；去年八月一日至今年五月八日，查獲二○六起囚禁求職者案件，被告七六○人，被害人一四三四人，查扣不法所得四六三七萬八三六五元，同一時期，誘騙國人至境外從事電信詐欺則有五七六件，被告人數一三三八人，被害人一一一九人，查扣不法所得二五五萬一七七三元。

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