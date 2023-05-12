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    首頁　>　社會

    自由日日shoot》傳喚8人4交保 興富發遭求償2億

    民進黨中市議會黨團抨擊，從曝光的影片發現，有四十到四十一秒的應變時間，中捷竟無預警系統，現場人員未能即時應變，絕對要有人負責。（資料照）

    民進黨中市議會黨團抨擊，從曝光的影片發現，有四十到四十一秒的應變時間，中捷竟無預警系統，現場人員未能即時應變，絕對要有人負責。（資料照）

    2023/05/12 05:30

    〔記者張瑞楨、陳建志、蘇金鳳、吳政峰／綜合報導〕台中捷運發生一死十傷事故，廣受推崇的人權學者林淑雅遇劫罹難，台中地檢署昨天傳喚高空塔吊現場施工的負責人、工人等共八人，另以證人身分傳喚中捷隨車人員、月台保全兩人，訊後以公共危險、過失致死與過失傷害罪，裁定將營造公司蔡姓負責人五十萬元交保、吊車工程行負責人劉男卅萬元交保、操作與指揮吊車的呂姓及許姓工人各廿萬元交保，其他工人和證人請回。

    查興富發與營造商 有無主從關係

    中捷代理董事長林良泰昨天表示，此事件造成中捷的損失超過二億元，將會向業者興富發建設公司提出求償。

    至於興富發建設及中捷人員有無法律責任？一名檢察官表示，興富發雖把塔吊工程發包給營造廠施作，不過職業安全衛生法所稱的雇主是「實際經營者」，故若查出該營造廠或吊車工程行是興富發的子公司或有主從關係，興富發勢必也要負起法律責任。

    中捷部分，要先了解有無對此類事件處理訂立SOP，並進行在職教育，若沒有，中捷可能有疏失，但屬民事或刑事責任待釐清；另一方面，要了解第一線人員發現異狀時，有無依SOP處置，處理上有無明顯怠職，方能了解有無可能涉及刑責。

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