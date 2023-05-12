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    自由日日shoot》學者籲 設列車即時偵測系統

    影像可清楚看到，當吊臂砸到軌道時揚起大量粉塵，乘客還在上下車，現場不 但不見疏散，列車還啟動行駛。 （中捷公司提供）

    影像可清楚看到，當吊臂砸到軌道時揚起大量粉塵，乘客還在上下車，現場不 但不見疏散，列車還啟動行駛。 （中捷公司提供）

    2023/05/12 05:30

    SOP須全面檢討 確保行車安全

    〔記者蘇孟娟／台中報導〕高空塔吊吊臂掉落台中捷運軌道，軌道上有異物，原本靠站停止的中捷列車，卻仍啟動行駛而撞上，令人難以置信，消基會交通委員會召集人李克聰表示，台中捷運是新上路捷運系統，理應建置完整功能的軌道偵測系統，因自動駕駛與行控中心的連鎖應變控制會有時間差，建議應再優化列車即時偵測，以及傳輸應變控制功能，以確保行車安全。

    另設傳輸應變控制功能 雙軌預警

    不過李克聰強調，這件令人遺憾的意外事故，始作俑者是建商，施工過程中未能有足夠安全防護，建商應負起責任。

    李克聰說，目前高鐵已有列車偵測預警控制系統，太魯閣號事故後，台鐵亦建置列車即時偵測系統，偵測軌道異物以防撞擊意外，台中捷運綠線是新通車的軌道運輸，中捷綠線採無人自動駕駛，更應要有相關監測應變控制系統，強化行車安全。

    當偵測到異常狀況，如很大的聲響或粉塵，或軌道上方有異物，都應即時同步傳輸到自駕系統及行控中心，雙軌預警啟動防範措施，確保行車安全。

    捷運沿線工地應加嚴規範

    李克聰指出，這起事件發生異常狀況時，若現場如站務及隨車人員能第一時間阻止車門關上，就能有效阻止列車啟動，相關SOP建置與執行人員的教育訓練等，都必須全面檢討改善。

    逢甲大學運輸與物流系助理教授洪百賢指出，中捷綠線是高空軌道，高空軌道過去發生異物掉落的機率少，世界各地類似捷運系統，確實較少關注建置異物入侵監測及預警系統，但盼望此事件，讓相關單位重新檢視設備或SOP（標準作業程序）；另針對沿線施工工地應加嚴規範，以策安全。

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