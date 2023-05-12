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    自由日日shoot》林良泰喊為中捷員工拍手 輿論炸鍋痛批冷血

    中捷代理董事長林良泰（中）要大家為辛苦的捷運工作人員拍手鼓勵的作 法向大家道歉。 （記者蘇金鳳攝）

    中捷代理董事長林良泰（中）要大家為辛苦的捷運工作人員拍手鼓勵的作 法向大家道歉。 （記者蘇金鳳攝）

    2023/05/12 05:30

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線前天發生撞上軌道異物，造成一死十傷事故，中捷公司代理董事長林良泰昨天召開記者會說明事故原因時，竟當場請現場媒體記者以及觀看直播的民眾「為不眠不休的中捷員工鼓掌拍手」，此舉引發輿論翻騰炸鍋，批評「都鬧出人命還拍手」，怎會如此冷血，認為目前應是止血療傷的肅穆時刻。

    中捷公司事後急忙解釋，指林良泰說拍手，是對連夜搶通道路的工程同仁表示感謝和敬意，造成外界誤解，中捷表示抱歉。

    中捷公司昨上午在發生事故的豐樂公園站召開記者會，林良泰表示，中捷員工為了讓綠線順利通車，不眠不休搶修，請大家為辛苦的中捷員工鼓掌拍手，此一畫面透過直播出去，引發網路群情激憤。

    網友抨擊「鬧出人命了還要鼓掌嗎？」「盧秀燕市府冷血的官吶！」「都鬧出人命」、「大哥！你知道你在講什麼嗎？」

    也有民眾認為，中捷代理董事長林良泰，過去在合併前的舊台中市府以及縣市合併後的台中市府，曾任前市長胡志強時代的交通局長，中捷一路以來的規劃，他都有責任。

    中捷致歉 虛心檢討

    中捷公司下午回應，當時在為罹難者默哀後，拍手是對連夜搶通道路的工程同仁表示感謝和敬意，很抱歉造成外界誤解，日後會虛心檢討改進。

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