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    自由日日shoot》影片曝光砸軌瞬間粉塵揚 議員批見異常還撞上 中捷必須負責

    等到隨車員發現異常呼叫行控中心，拿鑰匙開駕駛台蓋板欲手動停車時 ，列車已撞上軌道吊臂，發生慘劇。 （中捷公司提供）

    等到隨車員發現異常呼叫行控中心，拿鑰匙開駕駛台蓋板欲手動停車時 ，列車已撞上軌道吊臂，發生慘劇。 （中捷公司提供）

    2023/05/12 05:30

    〔記者歐素美、蘇孟娟／台中報導〕興富發建設公司建案發生吊臂掉落台中捷運軌道，造成一死十傷重大事故，中捷遭質疑面對臨時狀況的SOP完全不及格，民進黨台中市議會黨團抨擊，從曝光的影片發現，有四十到四十一秒的應變時間，中捷花八百億打造綠線，竟無預警系統，現場人員也未能即時應變，絕對要有人負責。

    影片曝光 有40到41秒應變時間

    民進黨團十餘名議員，昨日先為在事故中傷亡者默哀，黨團總召何文海與議會交通地政委員會召集人陳淑華指出，中捷綠線斥資八百億元打造，採自動駕駛系統，這場事故「致命的四十秒」（約四十到四十一秒可應變），暴露綠線全線竟無監控預警系統，要等到列車撞上異物才能警示，乘客安全誰來保障？

    議員周永鴻不滿指出，中捷公司宣稱應變時間只有十三秒，應變不及，但從曝光的影像可清楚看到，從異物掉落到軌道，到列車啟動行駛，中間有多達四十一秒的時間，重點是當吊臂砸到軌道時，乘客還在上下車，現場不但不見疏散，甚至列車還啟動行駛，令人匪夷所思。

    吊臂砸軌道 乘客還在上下車 匪夷所思

    蔡耀頡、張芬郁、張家銨、李天生、楊典忠等議員質疑，捷運車廂內有緊急停止按鈕，連乘客都發現異狀，隨車人員竟未按鈕緊急煞停，中捷面對臨時狀況的SOP完全不及格。

    議員江肇國與曾朝榮說，吊臂是落在眾人觸目所及之處，中捷列車卻還是往前行駛，不見任何機制煞停，人員訓練出了什麼問題？「時間不夠」顯然是推卸責任。

    影像可清楚看到，當吊臂砸到軌道時揚起大量粉塵，乘客還在上下車，現場不 但不見疏散，列車還啟動行駛。 （中捷公司提供）

    影像可清楚看到，當吊臂砸到軌道時揚起大量粉塵，乘客還在上下車，現場不 但不見疏散，列車還啟動行駛。 （中捷公司提供）

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