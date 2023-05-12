自由日日shoot》中捷︰將精化軟硬體設備

等到隨車員發現異常呼叫行控中心，拿鑰匙開駕駛台蓋板欲手動停車時 ，列車已撞上軌道吊臂，發生慘劇。 （中捷公司提供）

2023/05/12 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中捷運公司昨天針對一死十傷事故召開記者會指出，此意外的主因是建案工地的吊臂掉落，砸破隔音牆，再掉落於軌道；至於外界質疑中捷綠線車廂無預警機制，必須撞到異物才會停，中捷公司發言人許泰銘對此表示，中捷綠線是中運量，無外物侵入的監測系統，中捷的障礙物偵測系統與國內外多條捷運系統設計相同。代理董事長林良泰表示，將會精化中捷的軟硬體設備。

中捷公司表示，撞上吊臂前，中捷公司的隨車人員與保全都有通報，但已來不及，至於中捷的隨車人員及旅客都看到吊臂，為何列車無法煞車就直接撞上？是因為中捷綠線是無人駕駛系統，在車底下設有偵障桿，若有異物掉落軌道，偵障桿監測到就會停車，若異物造成軌道短路及破壞電力，列車也會停止。

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對於大型掉落物若未破壞軌道及電力，列車就不會停的問題，許泰銘表示，防護偵測在中運量此類系統中，只有軌道障礙物來觸發停車，沒有設外來侵入高空防護偵測，捷運沿線如此長，全世界的無人駕駛捷運皆是如此，會努力強化預警系統，也會研究是否納入異物落入的預防機制。

一名北捷前保全員質疑，台北捷運、桃園捷運、高雄捷運月台都有緊急斷電鈕和緊急煞車鈕，為何中捷不按？中捷表示，國內無人駕駛的中運量捷運系統均未設置月台緊急按鈕，包括新北環狀線、台北文湖線也是如此，未來中捷將研議設置月台緊急按鈕。

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