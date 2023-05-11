興富發黑歷史 ５年10案10死

車廂內一片凌亂，令人怵目驚心。（中市消防局提供）

2023/05/11 05:30

勞部：全國塔吊工地全面安檢

〔記者李靚慧、張瑞楨、林旻臻、蘇孟娟、蔡淑媛、許國楨、徐義平／綜合報導〕台中市興富發建設建案，昨天再發生重大工安事故。勞動部指出，興富發集團過去五年發生九件重大工安事故，有九人死亡，其中四件在台中，連同昨天已十案十死，而旗下的「齊裕營造」不含昨天已是七件、七人死亡，顯示工安管理不善，勞動部將要求全面檢查齊裕營造承攬工地，以及全國的塔式起重機工地。

台中市政府都發局清查興富發在台中市目前的九處工程後，勒令全面停工，並依建築法規加重裁罰到八十一萬元，中央勞動部職安署也已開罰卅萬，首波裁罰金額即已逾百萬元。

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首波加重裁罰 已逾百萬元

勞動部指出，案發後第一時間由職安署中區職業安全衛生中心主任李文進率員到場檢查，先依法勒令停工，後續將視調查的結果嚴處。

中市都發局長李正偉表示，中捷綠線沿線目前另有五處建案正在進行塔吊工程，均停工安檢；興富發的九個建案除即刻停工及開罰，該建案建築師、營造商也將移送建築師懲戒委員會、營造業審議委員會，若確認有重大違失，最重可撤照或停業。

興富發總經理道歉 稱不卸責

興富發建設總經理范華軍昨天九十度鞠躬致歉；興富發建設聲明表達遺憾，向社會大眾道歉，表示興富發不會推卸法律責任，對傷患盡最大慰問與關懷，也將密切聯繫中市府，全力配合修復改善捷運。

興富發近四年在台中發生的四件工安、公安意外為，二○二○年十月烏日新高鐵段建案一工人墜落死亡，翌月中市惠安段建案也有一工人墜落死亡，同年烏日區一處建案工地半夜火警，去年西屯區又傳建案工地火警，昨日吊臂砸捷運是第五件。

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