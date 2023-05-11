中捷：吊臂未毀電力 自動剎車未啟動

表格

2023/05/11 05:30

〔記者蔡淑媛、蘇金鳳／台中報導〕台中捷運綠線列車昨天中午發生撞擊事故，該車停靠豐樂公園站後再發車不久，來不及剎車而撞上掉落軌道區的吊臂，列車為何未啟動自動剎車功能？中捷公司發言人運務處長許泰銘表示，吊臂確實先落下，但因為只是一瞬間，而列車是自動駕駛，車輛來不及反應就撞上了。

高空異物 研究納示警系統

他強調，中捷公司在車頭下方設監測器，軌道有異物會自動停車，但這次事件非車頭下方有異物，而是高空掉落物品，而中捷的設計若高空物件掉落，造成軌道短路及破壞電力就會停車示警，此事故掉落的吊臂未破壞電力系統，經此事件，將會研究將此納入示警系統。

請繼續往下閱讀...

反應時間僅十秒 來不及改手剎

許泰銘表示，吊臂掉下時，中捷這輛列車剛要從豐樂公園開出，距離吊臂只有二百公尺，只有十秒鐘左右的時間反應，車廂上雖有中捷公司工作人員，但已來不及啟動手動駕駛，按下剎車鈕；他表示，車廂內也有剎車鈴，剎車鈴若是在車子未開動時，有剎車功能，車子已啟動後，只能在下一站停車。

許泰銘表示，中捷綠線有高空物品落下的緊急系統，但必須是掉落在軌道上讓軌道短路或者破壞到電力，系統才會啟動停車，另外，就是在車頭下設一個障礙物監測器，但是要車頭的監測器過了，監測後才會提出示警，而對於如此大型的物件掉落且未觸及到電力，目前並未納入系統。

中捷剎車不及撞上吊臂釀一死十傷，當時馬路上車水馬籠。（記者廖耀東攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法