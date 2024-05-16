走私18公斤K他命 水上鄉代會主席林家緯一審判2年8月

嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯走私18公斤K他命，判處2年8月有期徒刑。（取自臉書）

2024/05/16 16:11

〔記者張文川／台北報導〕無黨籍嘉義縣水上鄉民代表會主席林家緯，以模具機夾藏18包逾18公斤三級毒品K他命，從馬來西亞走私至台北港，林於偵查中自白認罪，士林地院今考量林認罪且供出來源，依共同運輸第三級毒品罪，將林判處2年8月有期徒刑、葉姓、王姓共犯各判2年6月、2年2月徒刑。可上訴。

林家緯去年8月與綽號「原哥」、「華哥」（未到案）的運毒集團成員，謀議合資走私K他命，各自出資260萬元，計畫以模具機夾藏方式從馬來西亞走私至台灣台北港，並由林家緯負責販售，言明利潤各半。

請繼續往下閱讀...

林家緯在台招募包裝及拆貨人手，找葉男至馬來西亞協助包裝、運輸事宜，並在台承租嘉義倉庫準備 收貨；「華哥」則指派王男在台聯絡物流公司，並租下桃園倉庫，以製造斷點、規避查緝。

去年9月23日，18公斤K他命從馬來西亞夾藏運於模具機中運抵台北港，海關人員察覺貨物有異，通報調查局航業調查處基隆調查站，檢調為查毒品去向，將貨依計畫送到指定收貨的桃園倉庫，王男出面簽收，葉男也依林家緯指示前往桃園倉庫監控、把風收貨，被檢調當場逮捕，並查扣18包毒品，去年11月14日循線搜索逮捕林家緯到案。

士檢偵查時，3人都坦承犯案，林家緯供稱與「華哥」等人謀議走私K他命入台，葉、王供稱分別被林家緯與「華哥」招募加入，各自負責包裝、運輸毒品。士檢今年1月偵結起訴3人，建請法官減輕其刑。

士院審理後，認為林家緯3人運輸的毒品淨重達18公斤42公克，價值達520萬元，犯行具計畫組織性，考量3人於偵審時均自白犯行，並積極配合調查、供出毒品來源與共犯，可減刑，各量處2年2月至2年8月徒刑，並沒收扣案犯罪工具。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法