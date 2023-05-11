專家勘查：拆老舊塔吊 鋼索突斷裂
2023/05/11 05:30
〔記者林旻臻、陳心瑜／綜合報導〕台中市南屯區捷運豐樂公園站旁的工地拆除固定式起重機（塔吊）時，不慎造成吊臂掉落，砸中捷運車軌釀一死十傷。土木專家現場勘查發現，高空塔吊的鋼纜斷裂，輔助拉桿部分已經損壞，初步研判可能是材料老舊，導致設備無法承重，下墜過程重力加速度才釀嚴重災情。
土木技師公會公關委員會主委柯志潭說，初步勘查業者在周圍有做基本安全防護，旁邊還有一台輔助吊桿，由於塔吊拆卸要從上逐層往下拆，可能是高空塔吊本身材料老舊，施作人員操作過程聯繫上有時間落差，才釀成意外，不過是否是吊臂鬆脫或是其他原因，須檢察官勘查後才能確定。
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一次掉40米長臂 應查拆除計畫
柯志潭說，砸中捷運的是水平塔吊，在高空可以三百六十度旋轉，當時應該是沒控制好方向，如果業者在施工過程，注意不要與捷運主要動線垂直，意外就不會發生。
台北市土木技師公會理事長莊均緯認為，應檢視施工者拆除過程是不是有按照拆除計畫執行，另施工過程依規定也應該有迴轉半徑內、地面人車要清空的規定，且現場須有人員進行交通維護作業。
鋼索鏽蝕就不能再使用
莊均緯指出，拆裝塔吊已是很成熟的臨時設施，過去發生公安意外多是外力包括地震或颱風造成，像是二○○二年正在興建的台北一○一遇上三三一地震，大型塔式起重機吊臂釀五死多傷，昨天的意外卻是鋼索斷裂所致。平時就要維護鋼索，若鏽蝕或斷裂就不能再用。
他認為，應調查組拆過程是不是有問題、鋼索損壞處理、以及拆除計畫是否合宜，因塔吊臂體很長、會一節節慢慢拆，昨天卻一次掉下約四十米長的吊臂，應調查當初是否有危險評估計畫的審查。