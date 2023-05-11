專家勘查：拆老舊塔吊 鋼索突斷裂

興富發這棟卅一樓建案，昨天拆除樓頂的塔式吊車，吊掛的鋼纜斷裂，吊臂先砸中建物揚起飛塵（右圖，取自網路），再掉落中捷軌道，釀中捷一死十傷（左圖，記者廖耀東攝）。

2023/05/11 05:30

〔記者林旻臻、陳心瑜／綜合報導〕台中市南屯區捷運豐樂公園站旁的工地拆除固定式起重機（塔吊）時，不慎造成吊臂掉落，砸中捷運車軌釀一死十傷。土木專家現場勘查發現，高空塔吊的鋼纜斷裂，輔助拉桿部分已經損壞，初步研判可能是材料老舊，導致設備無法承重，下墜過程重力加速度才釀嚴重災情。

土木技師公會公關委員會主委柯志潭說，初步勘查業者在周圍有做基本安全防護，旁邊還有一台輔助吊桿，由於塔吊拆卸要從上逐層往下拆，可能是高空塔吊本身材料老舊，施作人員操作過程聯繫上有時間落差，才釀成意外，不過是否是吊臂鬆脫或是其他原因，須檢察官勘查後才能確定。

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一次掉40米長臂 應查拆除計畫

柯志潭說，砸中捷運的是水平塔吊，在高空可以三百六十度旋轉，當時應該是沒控制好方向，如果業者在施工過程，注意不要與捷運主要動線垂直，意外就不會發生。

台北市土木技師公會理事長莊均緯認為，應檢視施工者拆除過程是不是有按照拆除計畫執行，另施工過程依規定也應該有迴轉半徑內、地面人車要清空的規定，且現場須有人員進行交通維護作業。

鋼索鏽蝕就不能再使用

莊均緯指出，拆裝塔吊已是很成熟的臨時設施，過去發生公安意外多是外力包括地震或颱風造成，像是二○○二年正在興建的台北一○一遇上三三一地震，大型塔式起重機吊臂釀五死多傷，昨天的意外卻是鋼索斷裂所致。平時就要維護鋼索，若鏽蝕或斷裂就不能再用。

他認為，應調查組拆過程是不是有問題、鋼索損壞處理、以及拆除計畫是否合宜，因塔吊臂體很長、會一節節慢慢拆，昨天卻一次掉下約四十米長的吊臂，應調查當初是否有危險評估計畫的審查。

頭嚴重毀損（左圖），顯示列車先撞上吊臂，扭曲變形的吊臂又貫穿後方車廂；消防人員在車廂外搶救翻落軌道的靜宜大學法律系女助理教授林淑雅（右圖）。（中市消防局提供）

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