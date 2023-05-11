女助教授 遭吊臂撞出車廂亡

靜宜大學助理教授林淑雅在中捷事故遇難身亡。（取自靜宜大學網頁）

2023/05/11 05:30

〔記者張軒哲、許國楨、林宜樟、王善嬿／綜合報導〕台中捷運綠線昨發生撞擊事故後，消防局先將傷者送醫，擴大搜尋時在車廂底部軌道上發現已死亡的靜宜大學法律系助理教授林淑雅（見圖，取自靜宜大學網頁），不排除是遭貫穿車廂的吊臂擊中而掉出車廂；林女老家在嘉義，她是嘉義知名律師林勝木的獨生女，她的母親昨上午還向鄰居說女兒週末要回家過母親節，不料下午傳來母女天人永隔的噩耗。

據了解，林淑雅昨搭上中捷，是要轉乘高鐵去台北開會，不幸遇上死劫。五十二歲的林女是台大法律研究所博士，專長為行政法、憲法、人權法、原住民族法制，生前致力於原住民族土地政策與權益，除了在大學任教，也擔任國際特赦組織台灣分會理事長、總統府原住民族歷史正義與轉型正義委員。

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媽媽才雀躍要共渡母親節…

鄰居表示，林母昨下午聽聞噩耗後，雙腳癱軟、悲痛不已，哭喊著要去台中「一命換一命」，令聞者鼻酸；隨後林勝木偕妻由鄰居開車、親友陪同，前往台中處理後事。

根據現場畫面，被擊中的捷運車廂滿目瘡痍，遍布碎玻璃、脫落的座椅及多面疑為車廂門板、頂板的鐵片，地板散落乘客的物品，吊臂鐵條從車窗直接插進車廂內，列車車頭也嚴重毀損，右側破一個大洞，消防人員到場後，先初步檢傷十名傷者送醫治療。

消防員隨後擴大搜索，在車廂外軌道區見一名被破碎物品遮住的女性，頭、腹有開放性傷口，傷勢嚴重已死亡，根據證件等物證實是林淑雅。

靜大一名教授說，林老師與同事碰面都會打招呼，是很友善、熱情的人，同仁們很震驚也很不捨；靜大畢業生黃晴雯在臉書發文悼念林淑雅：「謝謝妳總是溫柔的對待每一位學生，一生為人權奉獻，帶著我們討論人權、討論冤案，與我們分享諸多需要被更多人關注的議題」。

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