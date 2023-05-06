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    首頁　>　社會

    全民反詐啟動 陳揆︰拚本會期通過打詐5法

    行政院長陳建仁（右5 ）、內政部長林右昌（ 右4）等人5日出席「全 民反詐 藝起發聲」記者 會暨「全民反詐日」宣 導活動，與各部會代表 合影宣誓打擊詐騙。 （記者塗建榮攝）

    行政院長陳建仁（右5 ）、內政部長林右昌（ 右4）等人5日出席「全 民反詐 藝起發聲」記者 會暨「全民反詐日」宣 導活動，與各部會代表 合影宣誓打擊詐騙。 （記者塗建榮攝）

    2023/05/06 05:30

    〔記者鄭景議／台北報導〕行政院前天通過「新世代打擊詐欺策略行動綱領一．五版」，宣告全面展開打擊詐騙集團行動，警政署將昨天五月五日訂為全民反詐啟動日，並於昨下午舉行「全民反詐，藝起發聲」記者會，行政院長陳建仁表示，這次「打詐一．五」升級版，最主要將中央、地方、民間結合起來協力打擊詐騙，透過組織、法律、技術面投入做出有利打詐的做法。

    提升偵查能量 防詐宣導地毯式普及

    陳建仁指出，已責成內政部警政署，未來持續提升偵查能量，指示各轄區分局依據詐騙趨勢研析、分齡分眾規劃防詐宣導，使宣導能量漸進式、地毯式普及，並責請各警察機關自製吸睛宣導素材，運用各種媒體管道宣導。

    陳建仁說，打詐不只是警察的責任，行政院推動「打詐一．五」是集結跨部會的力量，無論是從源頭堵詐，包含投資、求職等廣告採實名制管理，或是修法提高詐騙刑度等，希望發揮嚇阻效果；他尤其感謝立法院至昨已通過打詐五法的初審，希望本會期能三讀通過「打詐五法」的立法，強化防詐及懲詐力道。立法院的常會，本會期法定日期至五月底。

    內政部長林右昌表示，自去年成立打詐國家隊以來，已查獲一千四百零五件詐騙案件、逮捕一萬三千零二十三名犯嫌、查扣不法所得三十七億餘元，內政部將持續結合其他政府機關或結合民間團體辦理實體活動，使宣導多元化，讓防詐知能深入社區、訊息全面普及，形成全民反詐意識，並加強查緝能量。

    警政署長黃明昭說，為提升民眾防詐意識，警廣電台發揮媒體專長，製播百工百業代言人防詐宣導音檔兩百一十九則、影片一百六十二則、新聞報導一百一十五則，提醒民眾如何看穿詐騙集團伎倆。

    記者會邀42藝人響應 提醒民眾警覺

    記者會也邀來四十二位藝人到場響應，藝人康康、翁立友、張秀卿等人分享自身或親友遭詐的經驗，康康說自己五年前曾被人找去當國外知名歌手演唱會的金主，他出了四百八十萬卻遭捲款潛逃；翁立友提及他的舅舅遇到「猜猜我是誰」詐騙；張秀卿也說自己遇到臉書一頁式的廣告詐騙，提醒民眾警覺。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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