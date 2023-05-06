打詐民調︰詐騙成國安問題 近9成民眾籲加重刑責

草根影響力文教基金會發布打詐民調結果。（記者楊綿傑攝）

2023/05/06 05:30

〔記者楊綿傑、邱俊福／台北報導〕草根影響力文教基金會發布一項打詐民調，高達九十二％民眾曾接收過詐騙電話或簡訊，對於近期政府推出相關打詐法規，七十三％民眾認為對防堵詐騙有幫助，八十八％民眾認為加重刑責有助於減少詐騙，不過也有四十％民眾認為政府宣導仍不足，更有七十二％民眾認為詐騙已造成國安問題。

73％民眾認同政府打詐法規有助防詐

草根基金會民調召集人、靜宜大學資管系教授顏永森建議政府可委託專家研究，即時公布詐騙手法、提出防範方式，研擬更嚴格刑罰達到嚇阻目的；此外，應重視如何溯源斷根，教育民眾如何不被詐騙也是重點。中正大學犯罪防治所教授鄭瑞隆認為，除了法制、查緝，也應從就業輔導、社會及家庭教育著手。

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銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎呼籲政府正視科技偵查法的問題，因為詐騙手法不斷進化。台師大公領系教授曾冠球建議政府處理詐騙要有戰略性思考，回應方式要超前部署。

對於刑責是否太輕？警政署強調，行政院近期陸續通過刑法、人口販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法及證券投資信託及顧問法等「打詐五法」修正草案，已加重相關罰則。

警政署表示，各部會已重新盤點反詐騙策略、人力及經費需求，前天院會報告修訂打詐綱領一．五版，針對各項新增策略及措施將於近期由各部會依規劃儘速推動，並結合地方政府通力合作，讓中央、地方齊心推動打詐重點工作。

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