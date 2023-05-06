為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    打詐民調︰詐騙成國安問題 近9成民眾籲加重刑責

    草根影響力文教基金會發布打詐民調結果。（記者楊綿傑攝）

    草根影響力文教基金會發布打詐民調結果。（記者楊綿傑攝）

    2023/05/06 05:30

    〔記者楊綿傑、邱俊福／台北報導〕草根影響力文教基金會發布一項打詐民調，高達九十二％民眾曾接收過詐騙電話或簡訊，對於近期政府推出相關打詐法規，七十三％民眾認為對防堵詐騙有幫助，八十八％民眾認為加重刑責有助於減少詐騙，不過也有四十％民眾認為政府宣導仍不足，更有七十二％民眾認為詐騙已造成國安問題。

    73％民眾認同政府打詐法規有助防詐

    草根基金會民調召集人、靜宜大學資管系教授顏永森建議政府可委託專家研究，即時公布詐騙手法、提出防範方式，研擬更嚴格刑罰達到嚇阻目的；此外，應重視如何溯源斷根，教育民眾如何不被詐騙也是重點。中正大學犯罪防治所教授鄭瑞隆認為，除了法制、查緝，也應從就業輔導、社會及家庭教育著手。

    銘傳大學犯罪防治系副教授王伯頎呼籲政府正視科技偵查法的問題，因為詐騙手法不斷進化。台師大公領系教授曾冠球建議政府處理詐騙要有戰略性思考，回應方式要超前部署。

    對於刑責是否太輕？警政署強調，行政院近期陸續通過刑法、人口販運防制法、個人資料保護法、洗錢防制法及證券投資信託及顧問法等「打詐五法」修正草案，已加重相關罰則。

    警政署表示，各部會已重新盤點反詐騙策略、人力及經費需求，前天院會報告修訂打詐綱領一．五版，針對各項新增策略及措施將於近期由各部會依規劃儘速推動，並結合地方政府通力合作，讓中央、地方齊心推動打詐重點工作。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    全民反詐啟動 陳揆︰拚本會期通過打詐5法
    2023/05/06 05:30

    全民反詐啟動 陳揆︰拚本會期通過打詐5法
    連破詐團 桃檢起訴2案 從重求刑
    2023/05/06 05:30

    連破詐團 桃檢起訴2案 從重求刑

    走路膝蓋痛6招幫助舒緩方法大公開！
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播