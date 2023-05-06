連破詐團 桃檢起訴2案 從重求刑

桃檢起訴人蛇詐團甄姓男子（左圖中），及洗錢案女行員（右圖中）。起訴詐團 （警方提供、資料照）

2023/05/06 05:30

〔記者邱俊福、周敏鴻／綜合報導〕政府全力打詐，以去年六月至今年三月的統計來看，檢警查獲電信網路詐欺集團高達一千四百多件，逮捕嫌犯一萬三千多人，司法機關也陸續起訴、判決涉詐被告，對惡性重大者多從重處刑；其中桃園地檢署偵辦女行員勾結詐團洗錢案，查出該集團造成被害人損失金額超過三億三千萬元，昨依違反組織犯罪防制條例、加重詐欺與洗錢防制法等罪，將女行員、詐團首腦林姓女子等廿二人起訴，建請法官從重量刑。

10個月破1千4百詐團 逮1萬3千人

檢方追查，該集團卅九歲首腦林女，去年透過廿九歲朱姓女行員的高中同學搭線找上朱女，利用「過號」方式讓每一位車手都能到朱女負責的櫃檯領款，去年十一月到今年元月已協助十名車手成功提領現金，車手每次可拿到領取金額的四％酬勞，朱女則是協助一人成功領錢可拿五萬元。

請繼續往下閱讀...

勾結洗錢3.3億 起訴首腦、女行員22人

朱女還協助詐團將人頭帳戶每日轉帳的五十萬元額度調高，甚至高達三千萬元，方便林女洗錢；為了吸收更多行員加入，朱女曾慫恿勸說一位同事，遭到拒絕。

檢方表示，以林女為首的詐欺集團規模龐大，吸收行員破壞金融監管機制，手法罕見，起訴後建請法官從重量刑。

桃園警方今年二月也破獲一個囚虐人頭的詐騙集團，該人蛇詐團以求職陷阱誘騙被害人上門後，囚禁在桃園市蘆竹區南華一街一處社區大樓，對被害人私刑凌虐，一名被害人冒險逃出後報案，助警方救出九人；檢警追查該詐團以甄姓男子為首，共囚禁過卅八人、不法獲利一千七百餘萬元，桃檢近日依違反組織犯罪防制條例、詐欺等罪將甄男與同夥共十人起訴。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法