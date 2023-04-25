殺妻兒墜樓3死／ 妻中14刀 長子1刀斃命

吳男與妻子之前感情好。圖經變色特殊處理。（擷取自吳妻Instagram） 嘉縣水上鄉發生4口之家共3死1重傷的人倫悲劇命案。 （資料照）

2023/04/25 05:30

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義縣水上鄉二十一日發生四口之家共三死一傷的人倫悲劇命案，吳姓男子涉持水果刀砍殺熟睡中的妻兒後墜樓身亡。檢方昨天會同法醫解剖，發現吳妻身中超過十四刀，致命傷在左胸及左頸，十歲長子一刀斃命，致命傷在左頸切入氣管，吳男犯案後墜樓死亡，致命傷在腦部。

吳家倖存的八歲次子左頸有穿刺傷，事發後送醫搶救，目前仍在加護病房觀察治療。

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嘉義地檢署表示，解剖發現吳妻全身超過十四刀，致命傷在左胸及左頸，左胸刀傷切入左上肺葉導致血胸，及左頸切入氣管；十歲長子身中一刀，致命傷從左頸切入氣管；吳男致命傷為腦部創傷，頸椎骨折；解剖同時採死者檢體確認有無毒藥物，尚待法醫研究所毒物組確認。

檢警調查，吳男疑因感情和經濟問題，前陣子與妻子發生激烈衝突，吳妻背部、手部受傷就醫，醫院通報家暴，社工訪視吳妻評估後，未聲請保護令。後來兩人鬧離婚，吳男搬回中埔老家，二十一日清晨他回到水上住處，攀梯從二樓進屋砍殺熟睡中妻子及兩個兒子，妻子和長子死亡，次子送醫；吳男犯案後墜樓身亡。

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